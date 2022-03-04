Станислав Олизько: для беженцев приморцы привозили продукты и одежду, помогали с работой

Станислав Олизько: для беженцев приморцы привозили продукты и одежду, помогали с работой
Станислав Олизько: для беженцев приморцы привозили продукты и одежду, помогали с работой
4 марта, 12:03ОбществоФото: фото предоставлено героем публикации
Украинец, житель Донецка, Станислав Олизько в 2014-м году переехал с семьёй в Приморье. Он говорит, что до последнего старался удержаться на родине, пока не стал очевидцем взрыва трамвая в городе. В горящем транспорте погибли люди.

— Когда началась война, стало небезопасно выходить на улицу, мы переехали к родственникам в донецкую область, в небольшой шахтёрский городок. Работы для меня не нашлось, деньги закончились. Дома ждала настоящая война и террор — у жителей сливали бензин, забирали машины, — делится Станислав впечатлениями.

Родственников в России не было, знакомых тоже, сбережений хватило на покупку авиабилета до Владивостока.

— Супруга родилась во Владивостоке и жила здесь до 7 лет, пока родители не развелись. В мирное время мы часто строили планы, что когда-нибудь, приедем сюда отдыхать. Её отец — моряк, даже не знал, что мы приехали. Своего жилья у него нет, помочь он нам не мог. Зато очень старались местные жители. Для беженцев приморцы привозили продукты и одежду, помогали с работой. Была одна девушка, она приехала к нам в гостиницу для беженцев и предложила организовать утренник. Я выступил Дедом морозом, она снегурочкой, был классный праздник с конкурсами и подарками. Дети забыли про войну, — благодарит россиян за помощь Станислав.

В Ростове простая незнакомая семья предоставила им кров и хлеб, помогла с деньгами. В Приморье молодой человек организовал экскурсию, помог с продуктами и работой.

— Люди поддерживали нас, как могли, и это дало огромный стимул. Мы знаем некоторых приморцев, которые за свой личный счёт привозили сюда беженцев, оплачивали им билеты, жильё. Приморцы — гостеприимные люди. Многие мои клиенты сразу вычисляют по говору, что я украинец и все поддерживают.

Война для семьи Олизько началась восемь лет назад. Самая настоящая, не шуточная: с обстрелами, взрывами и убийствами. Поэтому он приветствует спецоперацию на Украине.

— Если бы случилась спецоперация в 2014-м, половина восточной Украины перешла бы на сторону русских. На протяжении этих восьми лет украинцам рассказывали, что Россия агрессор и оккупант. Отменялись праздники, переписывались учебники, искоренялся русский язык, — считает Станислав Олизько.

Сюжеты:
Приморье
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