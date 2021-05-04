Важный день

Важный день
Важный день
Сегодня, 18:04ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Приморская транспортная прокуратура поздравляет всех ветеранов с 76-летием Великой Победы!

Желает крепкого здоровья, долгих лет жизни, заботливого внимания и любви от окружающих! На Вашу долю выпали тяжелые испытания, которые Вы преодолели, не щадя своих сил! Коллектив прокуратуры выражает Вам глубокую благодарность за Ваш труд, спасибо за мирное небо над головой!

Перед празднованием Дня Великой Победы Приморский транспортный прокурор Дмитрий Третяк, заместитель прокурора Елена Демидо и помощник прокурора Кристина Захарова посетили ветерана Великой Отечественной войны Владимира Майстера.

Он родился в 1923 году, в годы войны был помощником командира подводной лодки, 34 года служил на Тихоокеанском флоте, имеет звание капитана 1 ранга. Получил около 40 медалей, в том числе медаль «За боевые заслуги», медаль «Красной звезды» и другие.

Сотрудники прокуратуры поздравили Владимира Майстера с 76-летием Великой Победы, вручили поздравительный диплом, цветы и продукты первой необходимости.

Сюжеты:
Приморье
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