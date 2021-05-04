Важный день

Желает крепкого здоровья, долгих лет жизни, заботливого внимания и любви от окружающих! На Вашу долю выпали тяжелые испытания, которые Вы преодолели, не щадя своих сил! Коллектив прокуратуры выражает Вам глубокую благодарность за Ваш труд, спасибо за мирное небо над головой!