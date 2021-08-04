ОСАГО: «купить (,) нельзя (,) без полиса»

Корреспондент делового издания «Золотой Рог» пообщался с автомобилистами, агентами, продающими полисы, и сотрудниками страховых компаний, чтобы объективно представить читателям ситуацию, сложившуюся вокруг оформления ОСАГО в Приморье.
О ситуации глазами экспертов
По мнению специалистов, сейчас практически у каждого второго водителя возникают проблемы при покупке полиса «автогражданки». Это мнение основано на фактических ограничениях страховщиков, которые таким образом отсеивают клиентов по различным показателям. Есть компании, которые работают исключительно в малых городах и поселках. И там ограничивают выдачу полиса на транспортное средство по таким критериям, как год выпуска, мощность двигателя, коэффициент бонус-малус. «Аварийных» и малоопытных водителей вообще не берут. Крупные страховщики зачастую не хотят обслуживать клиентов даже из Уссурийска, Находки, Артема, Арсеньева, которые в совокупности составляют порядка трети от всех потенциальных претендентов на ОСАГО.
— Сегодня в Приморье очень сложно застраховать автобусы, практически невозможно — грузовые машины, оформленные на физлица, а также мотоциклы, маломощные легковые авто с пробегом, ввезенные из Японии. Мы оформляем страховые полисы трем из десяти клиентов, обратившимся к нам, — комментирует представитель страховой компании.
По данным Банка России, курирующего российский страховой рынок, на начало 2021 года в Приморье работали 30 страховых компаний, владеющих лицензиями на оформление полиса автогражданской ответственности. Из них на слуху у автомобилистов от 5 до 10 страховых брендов. Вместе с тем, в России работают 42 компании, которые, руководствуясь буквой закона, должны быть представлены в каждом субъекте страны.
По заверениям представителей самих страховщиков, в Приморье убытки по ОСАГО превышают общую сумму платежей, собранных с хозяев транспортных средств. На сайте Центробанка за 2020 год указано, что в Приморье сумма сборов по «автогражданке» составила около 3,08 млрд рублей. За этот же период страховщики выплатили около 3,5 млрд. То есть, если верить статистике, действительно, в нашем регионе компании страховщики несут убытки. При этом сборы по ОСАГО в Приморье составляют менее полутора процентов от всей страны. Это весьма незначительный объем в выручке любого крупного страховщика. Для справки: сборы всех страховых компаний в России за 2020 год по ОСАГО составили 220,021 млрд рублей, а выплаты — 137 млрд рублей, т. е. 62%.
Много ли это? Эксперты считают, что, во-первых, достаточно, чтобы покрыть потери по Приморскому краю и другим регионам, которые страховщики называют убыточными.
Во-вторых, в теории страхования есть базовые принципы, на которых строится эта экономическая отрасль. Один из них — принцип финансовой эквивалентности. Это означает, что все сборы по страховкам за определенный период должны быть использованы на страховые выплаты в этом же периоде с учетом плановых затрат страховой компании на хозяйственную деятельность.
Убыточный бизнес
Возникает вопрос: а разве общая по стране разница оплаченных полисов и выплаченных убытков по «автогражданке» в сумме 83 млрд не достаточна, чтобы покрыть убытки страховых компаний в Приморье и сделать полисы ОСАГО доступными для водителей?
Возможно, страховщики в очередной раз ссылаются на убытки от деятельности автоподставщиков и высокую стоимостью запчастей на подержанные японские иномарки.
Первый вопрос решается большим штатом юристов, которые есть в каждой страховой компании. Второй — ремонтом поврежденных машин вместо выплаты деньгами. Кстати, приоритет страховой компании в выборе «платить или ремонтировать» — это недавнее изменение в законодательстве, за которое так радели страховщики именно в борьбе с мошенниками на этом рынке.
Думаю, можно согласиться со страховыми компаниями, что автоподставы в регионе — это отдельный «бизнес». Только с нарушителями закона нужно разбираться правоохранителям. А пока этого не происходит, страдают добросовестные автомобилисты, у которых или стаж вождения небольшой, или машина не мощная или старенькая по меркам тех же страховщиков. И получается, что для покупки полиса нужно за месяц записываться на прием в страховую компанию. Но гарантии того, что полис будет куплен, нет.
Законно или вне закона?
Кстати, в случаях отказа от страхования, имеет место еще одно грубое нарушение законодательства со стороны страховщиков: если при обращении клиента, страховая не может тут же выдать запрашиваемый полис, она должна предоставить письменный отказ с причиной. Но на практике никто из экспертов не знает случая, когда кто-нибудь из клиентов в Приморье получал или хотя бы потребовал подобный документ.
Хочется еще раз обратить внимание на то, что полис ОСАГО — это публичный договор. То есть, при обращении автовладельца в страховую компанию, чтобы застраховать «автогражданку», водитель должен тут же получить заветную бумажку. Такая ситуация действительно была в Приморье несколько лет назад. С тех пор и не осталось региональных страховщиков. Опрашиваемые корреспондентом «Золотого Рога» страховые агенты и сотрудники страховых компаний выдвигали идеи, что местные компании «Защита-Находка» и «Дальакфес» вынуждены были уйти с рынка по причине разгула автоподстав. Но в этом разберутся компетентные органы.
Доступно не каждому
Мы же акцентируем внимание на проблеме доступности полиса ОСАГО. За последние несколько лет все страховые компании, представленные в Приморском крае, до минимума сократили свои клиентские офисы. Многие даже «свернулись» до одного, в котором расположены сами представительства. У большинства страховщиков нет служебных помещений в крае за пределами Владивостока. Опрошенные нами водители в 70% случаев так и не смогли получить полис.
Еще хуже ситуация с коммерческим транспортом — грузовиками, автобусами и такси. Не может пассажирский автобус зайти на городской маршрут без полиса ОСАГО. Как и дальнобойщик не может выйти в рейс без страховки. Выходит, что перевозки грузов и пассажиров под угрозой срыва из-за убытков страховщиков в отдельно взятом регионе. Если же, например, какому-нибудь таксисту удастся оформить полис самостоятельно на сайте страховой организации или через агента, то есть вероятность получить от страховой компании письмо о расторжении договора по обобщенной причине — несоответствии реальных данных страхователя указанным в заявлении на страховании. Не каждый сразу сообразит, что имеет ввиду страховая компания, какую конкретно ошибку допустил страхователь.
Отдельно остановимся на стоимости полиса. С недавнего времени даже финансово-грамотному жителю нашей страны сложно быстро посчитать стоимость полиса, зная размер базового тарифа и поправочные коэффициенты. Базовый тариф теперь находится в «коридоре», и страховщик сам определяет, какую сумму из допустимых рамок какому клиенту применять. Не удивительно, что все страховые компании в Приморье работают по максимальным тарифам. Это значит, что стоимость полиса за последние два года выросла на 20-60%, в зависимости от категории транспортного средства, района края и других, известных только страховым компаниям, критериев.
К чему приводят эти хождения по «семи кругам ада»? К тому, что каждый день в Приморье сотрудники ДПС оформляют ДТП, где один участник без полиса ОСАГО. Знает ли об этой региональной проблеме Банк России?