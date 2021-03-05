Дальневосточный транспортный прокурор проведет выездной прием граждан в Находке

В частности, прокурор готов рассмотреть обращения по поводу обеспечения прав жителей на благоприятную окружающую среду, исполнения законов, соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и водного транспорта, в таможенной сфере, процессуальной и оперативно-розыскной деятельности.