Дальневосточный транспортный прокурор проведет выездной прием граждан в Находке

Дальневосточный транспортный прокурор проведет выездной прием граждан в Находке

Сегодня, 11:11ОбществоФото: genproc.gov.ruПри себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность
Дальневосточный транспортный прокурор Александр Борисович Воронин проведет выездной прием граждан в г. Находке по вопросам обеспечения прав жителей, сообщили газете «Золотой Рог» в ведомстве.

В частности, прокурор готов рассмотреть обращения по поводу обеспечения прав жителей на благоприятную окружающую среду, исполнения законов, соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и водного транспорта, в таможенной сфере, процессуальной и оперативно-розыскной деятельности.

Мероприятие состоится 11 марта с 09.30 до 10.30 в помещении администрации Находкинского городского округа по адресу: г. Находка, Находкинский проспект, д. 16.

Предварительная запись на прием по телефонам: (4212) 73-69-60 старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по рассмотрению обращений и приему граждан; (4236) 62-66-83 Находкинская транспортная прокуратура.

Напоминаем, что при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
экологияпрокуратуразаконодательство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы