Дальневосточный транспортный прокурор проведет выездной прием граждан в Находке

В частности, прокурор готов рассмотреть обращения по поводу обеспечения прав жителей на благоприятную окружающую среду, исполнения законов, соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и водного транспорта, в таможенной сфере, процессуальной и оперативно-розыскной деятельности.
Мероприятие состоится 11 марта с 09.30 до 10.30 в помещении администрации Находкинского городского округа по адресу: г. Находка, Находкинский проспект, д. 16.
Предварительная запись на прием по телефонам: (4212) 73-69-60 старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по рассмотрению обращений и приему граждан; (4236) 62-66-83 Находкинская транспортная прокуратура.
Напоминаем, что при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).