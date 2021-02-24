Право на жалобу: Как правильно оформить обращение к прокурору

Для того чтобы оформить жалобу к прокурору, необходимо знать некоторые тонкости. Например, что должно содержаться в заявлении и в каких случаях необходимо обращаться.

Как разъяснила исполняющая обязанности прокурора Отдела по надзору за исполнением законов в таможенной сфере, процессуальной и оперативно — розыскной деятельностью (с дислокацией во Владивостоке) Дальневосточный транспортной прокуратуры Кристина Захарова, право на обжалование участниками уголовного судопроизводства процессуальных действий, решений, действий или бездействия правоохранительных органов, а также их должностных лиц закреплено в статье 46 Конституции Российской Федерации. «В частности, могут быть обжалованы решения об отказе в приеме сообщения о преступлении, в возбуждении, прекращении уголовного дела, о приостановлении предварительного следствия по делу», — говорит Кристина Захарова. По ее словам, обжаловать можно любые действия, бездействия или решения должностных лиц, способные причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства. Например, постановления следователя или дознавателя о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, об отказе в назначении защитника и допуске законного представителя, о возврате изъятого имущества, о продлении срока дознания или предварительного следствия и др. «При подаче жалобы в прокуратуру заявителю рекомендуется подробно отразить имеющиеся нарушения, какие действия, по мнению заявителя, следует считать незаконными и необоснованными с требованием их устранить и так далее», — говорит Кристина Захарова. По закону срок рассмотрения жалобы составляет трое суток со дня получения, однако он может быть продлен до 10 суток при истребовании дополнительных материалов или принятии иных мер. «По результатам рассмотрения жалобы прокурор выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовлетворении. О принятом решении извещается заявитель, разъясняется его право и порядок на обжалование, а также ему направляется копия постановления», — рассказывает исполняющая обязанности прокурора отдела. Если заявитель не согласен с принятым решением, он вправе обжаловать его либо у вышестоящего руководства, либо в суде, в порядке, установленном главой 16 УПК РФ. «Необходимо отметить, если Ваши интересы защищает адвокат, то его полномочия на подачу такой жалобы должны быть подтверждены удостоверением адвоката и ордером», — отметила Кристина Захарова. Электронная версия газеты «Золотой Рог» № 7.

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