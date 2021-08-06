Погода на выходные в Приморье: Солнца ждать не стоит

Погода на выходные в Приморье: Солнца ждать не стоит
Погода на выходные в Приморье: Солнца ждать не стоит
Сегодня, 11:56ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
На предстоящие выходные в Приморье ждать солнца не стоит, сообщает Примпогода. Регион окажется в зоне действия фронтальных разделов — ожидаются дожди, но при этом будет тепло.

По словам синоптиков, во многих районах края будут идти дожди разной интенсивности — возможны ливни и грозы. Минимальная температура воздуха +16 градусов, максимальная — до +31.

«В воскресенье вдоль восточного побережья начнёт вторгаться гребень охотского антициклона, температура понизится», — сообщили специалисты Примпогоды.

В дальневосточной столице погода на выходных будет неустойчивой. Солнца не ожидается, возможны осадки.

В субботу во Владивостоке будет облачно с прояснениями. Температура ночью от +22 до +24 градусов, днём от +26 до +29.

В воскресенье облачность увеличится, дневная температура понизится на 1-3 градуса.

Сюжеты:
Приморский край
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Владивостокциклонпогодадождьосадки
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