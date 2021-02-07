Не парковаться: Во Владивостоке вновь вывозят снег

По словам специалистов, возможно ограничение движения автотранспорта, вплоть до перекрытия на отдельных участках.
С 20 часов 6 февраля до 6 часов утра 7 февраля техника будет вывозила снег в районе дома № 281 на Калинина, с Партизанского проспекта, с транспортной развязки в районе остановки «Гоголя». Также в этот период продолжаются работы на Светланской (от остановки «Авангард» до центральной площади) и проспекте 100-летия Владивостока.
В ночь на понедельник, 7 февраля, снег будут убирать на улицах Семёновской, Пограничной, Батарейной и Набережной.
Автомобилистов просят быть внимательными при планировании маршрутов движения и отнестись с пониманием к возможным неудобствам.