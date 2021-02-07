Не парковаться: Во Владивостоке вновь вывозят снег

С 20 часов 6 февраля до 6 часов утра 7 февраля техника будет вывозила снег в районе дома № 281 на Калинина, с Партизанского проспекта, с транспортной развязки в районе остановки «Гоголя». Также в этот период продолжаются работы на Светланской (от остановки «Авангард» до центральной площади) и проспекте 100-летия Владивостока.