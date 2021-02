Не парковаться: Во Владивостоке вновь вывозят снег

В воскресенье во Владивостоке продолжат вывоз снега и наледи с улиц. Опубликованы адреса уборки — в администрации приморской столицы попросили автомобилистов не парковать машины вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, сообщает администрация города.

По словам специалистов, возможно ограничение движения автотранспорта, вплоть до перекрытия на отдельных участках. С 20 часов 6 февраля до 6 часов утра 7 февраля техника будет вывозила снег в районе дома № 281 на Калинина, с Партизанского проспекта, с транспортной развязки в районе остановки «Гоголя». Также в этот период продолжаются работы на Светланской (от остановки «Авангард» до центральной площади) и проспекте 100-летия Владивостока. В ночь на понедельник, 7 февраля, снег будут убирать на улицах Семёновской, Пограничной, Батарейной и Набережной. Автомобилистов просят быть внимательными при планировании маршрутов движения и отнестись с пониманием к возможным неудобствам.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter