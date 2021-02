Погода на выходных: В Приморье зайдет циклон со снегом

Как сообщает пресс-служба Примгидромета, в первые февральские выходные синоптическая ситуация в Приморье будет разной. В субботу погоду будет определять неглубокий циклон. Местами пройдет небольшой снег. Потеплеет.

Температурный фон в ночные часы -8…-15 °С, на севере -18…-23 °С. Днем -2…-10 °С, на юге и побережье местами столбики термометров поднимутся до +2 °С. В воскресенье циклон уйдет на восток, а в след за ним на юг Дальневосточного региона распространится гребень континентального антициклона. Ночью небольшой снег в отдельных районах еще сохранится, а днем уже без осадков. На побережье усилится северный ветер. С гребнем вторгнется холодная воздушная масса, начнется похолодание. Температурный фон в большинстве районов понизится на 3 — 7 градусов. Во Владивостоке вечером с субботу и в ночь на воскресенье возможен небольшой снег. Минимальная температура -8…-10 °С, днем потеплеет до -1…-4 °С. Днем в воскресенье без осадков. С утра усилится северный ветер. Похолодает, температура воздуха понизится на 3 — 5 градусов.

