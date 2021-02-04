Погода на выходных: В Приморье зайдет циклон со снегом

В воскресенье циклон уйдет на восток, а в след за ним на юг Дальневосточного региона распространится гребень континентального антициклона. Ночью небольшой снег в отдельных районах еще сохранится, а днем уже без осадков. На побережье усилится северный ветер. С гребнем вторгнется холодная воздушная масса, начнется похолодание. Температурный фон в большинстве районов понизится на 3 — 7 градусов.