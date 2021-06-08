Чтобы супруги разошлись мирно и с минимальными потерями друг для друга, смогли поделить имущество и детей, к ним на помощь приходит юрист, который вникает в проблемы семьи и помогает ей.
«Золотой Рог» пообщался с адвокатом Адвокатской палаты Приморского края Максимом Тарасовым, который специализируется на семейных делах, и узнал, с какими вопросами обращаются к нему чаще всего, какое самое интересное дело ему приходилось решать и какие сложности есть у семейного юриста.
— С какими запросами по «семейным делам» сейчас приморцы чаще всего обращаются к юристам?
— В настоящее время, как и в прошлые годы, приморцы обращаются по одной и той же, самой распространённой категории дел, которые связаны с расторжением брака в суде. А именно с разделом совместно нажитого имущества и взыскания алиментов.
Однако в практике часто встречаются случаи, когда супруги после консультации с адвокатом отказываются от претензий друг к другу и продолжают совместную жизнь, как семья. Это называется семейная медиация. И сейчас это встречается очень часто. Бывает так, что супруги (или один из них) решили расторгнуть брак, поскольку, например, один из них чувствует себя обделенным относительно совместно нажитого имущества и его количества. Но после консультации у юриста стороны решают составить брачный контракт и благодаря этому оснований для расторжения брака больше нет. И я скажу, что подобных примеров — уйма.
— Какие дела относятся к категории «семейные споры»?
— Это понятие очень широкое, так как фактически любые споры, возникающие как между супругами, так и между другими членами семьи, можно отнести к семейным спорам. Однако если трактовать данную категорию с точки зрения закона, то такие споры регулируются Семейным Кодексом РФ. Но стоит учесть, что в нашей стране брачные отношения — это те, которые узаконены в органах ЗАГСа. Никакие понятия типа фактически брачных отношений или религиозных браков закон не регулирует.
— Какой семейный спор сложнее всего решать? Почему?
— На мой взгляд, самые сложные споры связаны с правами детей. Это и те, которые определяют место жительства, порядок осуществления родительских прав и выплаты алиментов. Сложные они потому, что очень эмоциональны и энергозатратны. Супруги начинают «воевать» между собой, а заложниками данной «войны» становятся их же дети.
Например, при разделе имущества супругов их действия направлены на то, чтобы получить как можно больше. При этом об интересах детей порой не задумываются. В спорах об алиментах отец вдруг становится безработным, при определении порядка общения, родитель, с которым остается ребенок, начинает настраивать детей, что их отец или мать бросили их и ушли в другую семью и другие не очень приятные вещи.
— Есть ли разница между семейным юристом и бракоразводным?
— Данный вопрос не очень корректный, так как бракоразводные процессы отнесены к семейным спорам в отдельный раздел Семейного кодекса России, но многие им все же задаются.
Развод — это такой же семейный спор. Если смотреть в буквальном смысле, то условно юристов можно разделить на такие категории как: семейный и «бракоразводный».
Семейный занимается разрешением споров, которые возникают как у супругов, так и у членов их семьи, также возможно и отнести спор одного человека, который не относится к семье. Например, спор о взыскании коммунальных платежей с другого сособственника. А «бракоразводный» занимается исключительно спорами, связанными с правоотношениями между супругами, возникшими как во время брака, так и после его расторжения.
— Бывали ли в Приморье случаи, когда родители подавали на алименты своим взрослым детям? Чтобы те их выплачивали?
— Не исключаю, что в Приморье такие споры были, но я не занимался данной категорией дел.
— Какое самое интересное семейное дело Вам приходилось решать?
— Наверное, с точки зрения «интереса» это спор об определении порядка осуществления родительских прав, который заключался в том, что мать с детьми проживала во Владивостоке, а отец находился за пределами России. Суть спора был в том, что мать по своему усмотрению без учета интересов детей и отца разрешала общаться через интернет, телефон, вебкамеру и другие средства связи только тогда, когда было удобно ей.
Отец обратился в суд с иском. И по нему было принято решение об определении конкретных дней и количестве часов, когда мать обязана была предоставить отцу возможность общаться с детьми с использованием средств связи. Сделано это было из-за того, что отец не имел возможности прибывать в Россию для личного общения с детьми.
Интересно это и с точки зрения правоприменения — пока неизвестно, как судебный пристав будет исполнять данное решение суда.
Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНАЯ
Комментарий психолога.
Татьяна Шаранда, психолог
Любой психолог скажет, что в любой ситуации надо выбирать себя. ОДнако не всегда возможно на эмоциях принять правильное решение, выбрав сохранение брака или развод. Если мы не говорим о ситуации, угрожающей жизни и здоровью, то можно пройти проективные методики неоконченных предложений на тему «Семейные отношения». В них нужно просто закончить изречение. Желательно это сделать вместе, а потом поменяться полученными результатами, они удивят обоих. Только я рекомендую обращаться к серьезным психологическим сайтам. Почему проблемы начинаются именно в браке? В конфетно-букетном периоде нет никаких обязательств. Сегодня встретились, сходили в кино, завтра решили отдохнуть. Положительных эмоций больше, да и предъявлять какие-либо претензии еще рано. А потом приходится быть с человеком постоянно, вместе преодолевать препятствия, привыкать друг к другу. И некоторым это дается крайне непросто. Так и здесь. Если вновь почувствовал вкус свободы, появляется манящее желание упорхнуть навсегда. Когда волна радости от независимости спадает, может оказаться, что не очень-то уж эта свобода была на самом деле нужна.
По данным Росстата, в 2020 году количество браков и разводов в Приморском крае на 2020 год составляло:
Браков: 12 030 шт.
Прирост/снижение (г/г): -2 357 шт.
Разводов: 8 517 шт.
Прирост/снижение (г/г): -942 шт
В 2019 году:
Браков: 13 865
Разводов: 7 682
Основные причины разводов:
— алко- или наркозависимость одного из супругов;
— бытовое насилие;
— измена;
— отсутствие жилья у молодой пары, проживание с родителями супругов под одной крышей, вмешательство родственников в жизнь семейной пары;
— финансовые трудности;
— непримиримые противоречия во взглядах на жизнь;
— длительные периоды разлук из-за командировок, арестов и прочих обстоятельств одного из супругов;
— невозможность иметь детей, нежелание одного из супругов иметь детей;
— психологическая незрелость супругов.