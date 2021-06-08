Милые бранятся — юрист решает

Милые бранятся — юрист решает
Милые бранятся — юрист решает
Сегодня, 16:58ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Милые бранятся — только тешатся. Увы, популярная ранее пословица сейчас не имеет смысла. По данным Приморскстата, в органах ЗАГС региона в прошлом году было зарегистрировано более 8,7 тысяч браков и порядка 6 тысяч разводов. Получается, что на 1 тысячу образовавшихся пар приходится 688 расторжений брака.

Чтобы супруги разошлись мирно и с минимальными потерями друг для друга, смогли поделить имущество и детей, к ним на помощь приходит юрист, который вникает в проблемы семьи и помогает ей.

«Золотой Рог» пообщался с адвокатом Адвокатской палаты Приморского края Максимом Тарасовым, который специализируется на семейных делах, и узнал, с какими вопросами обращаются к нему чаще всего, какое самое интересное дело ему приходилось решать и какие сложности есть у семейного юриста.

Максим Тарасов
Фото:ИК "Золотой Рог"

— С какими запросами по «семейным делам» сейчас приморцы чаще всего обращаются к юристам?

— В настоящее время, как и в прошлые годы, приморцы обращаются по одной и той же, самой распространённой категории дел, которые связаны с расторжением брака в суде. А именно с разделом совместно нажитого имущества и взыскания алиментов.

Однако в практике часто встречаются случаи, когда супруги после консультации с адвокатом отказываются от претензий друг к другу и продолжают совместную жизнь, как семья. Это называется семейная медиация. И сейчас это встречается очень часто. Бывает так, что супруги (или один из них) решили расторгнуть брак, поскольку, например, один из них чувствует себя обделенным относительно совместно нажитого имущества и его количества. Но после консультации у юриста стороны решают составить брачный контракт и благодаря этому оснований для расторжения брака больше нет. И я скажу, что подобных примеров — уйма.

— Какие дела относятся к категории «семейные споры»?

— Это понятие очень широкое, так как фактически любые споры, возникающие как между супругами, так и между другими членами семьи, можно отнести к семейным спорам. Однако если трактовать данную категорию с точки зрения закона, то такие споры регулируются Семейным Кодексом РФ. Но стоит учесть, что в нашей стране брачные отношения — это те, которые узаконены в органах ЗАГСа. Никакие понятия типа фактически брачных отношений или религиозных браков закон не регулирует.

— Какой семейный спор сложнее всего решать? Почему?

— На мой взгляд, самые сложные споры связаны с правами детей. Это и те, которые определяют место жительства, порядок осуществления родительских прав и выплаты алиментов. Сложные они потому, что очень эмоциональны и энергозатратны. Супруги начинают «воевать» между собой, а заложниками данной «войны» становятся их же дети.

Например, при разделе имущества супругов их действия направлены на то, чтобы получить как можно больше. При этом об интересах детей порой не задумываются. В спорах об алиментах отец вдруг становится безработным, при определении порядка общения, родитель, с которым остается ребенок, начинает настраивать детей, что их отец или мать бросили их и ушли в другую семью и другие не очень приятные вещи.

— Есть ли разница между семейным юристом и бракоразводным?

— Данный вопрос не очень корректный, так как бракоразводные процессы отнесены к семейным спорам в отдельный раздел Семейного кодекса России, но многие им все же задаются.

Развод — это такой же семейный спор. Если смотреть в буквальном смысле, то условно юристов можно разделить на такие категории как: семейный и «бракоразводный».

Семейный занимается разрешением споров, которые возникают как у супругов, так и у членов их семьи, также возможно и отнести спор одного человека, который не относится к семье. Например, спор о взыскании коммунальных платежей с другого сособственника. А «бракоразводный» занимается исключительно спорами, связанными с правоотношениями между супругами, возникшими как во время брака, так и после его расторжения.

— Бывали ли в Приморье случаи, когда родители подавали на алименты своим взрослым детям? Чтобы те их выплачивали?

— Не исключаю, что в Приморье такие споры были, но я не занимался данной категорией дел.

— Какое самое интересное семейное дело Вам приходилось решать?

— Наверное, с точки зрения «интереса» это спор об определении порядка осуществления родительских прав, который заключался в том, что мать с детьми проживала во Владивостоке, а отец находился за пределами России. Суть спора был в том, что мать по своему усмотрению без учета интересов детей и отца разрешала общаться через интернет, телефон, вебкамеру и другие средства связи только тогда, когда было удобно ей.

Отец обратился в суд с иском. И по нему было принято решение об определении конкретных дней и количестве часов, когда мать обязана была предоставить отцу возможность общаться с детьми с использованием средств связи. Сделано это было из-за того, что отец не имел возможности прибывать в Россию для личного общения с детьми.

Интересно это и с точки зрения правоприменения — пока неизвестно, как судебный пристав будет исполнять данное решение суда.

Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНАЯ

Комментарий психолога.

Татьяна Шаранда, психолог

Любой психолог скажет, что в любой ситуации надо выбирать себя. ОДнако не всегда возможно на эмоциях принять правильное решение, выбрав сохранение брака или развод. Если мы не говорим о ситуации, угрожающей жизни и здоровью, то можно пройти проективные методики неоконченных предложений на тему «Семейные отношения». В них нужно просто закончить изречение. Желательно это сделать вместе, а потом поменяться полученными результатами, они удивят обоих. Только я рекомендую обращаться к серьезным психологическим сайтам. Почему проблемы начинаются именно в браке? В конфетно-букетном периоде нет никаких обязательств. Сегодня встретились, сходили в кино, завтра решили отдохнуть. Положительных эмоций больше, да и предъявлять какие-либо претензии еще рано. А потом приходится быть с человеком постоянно, вместе преодолевать препятствия, привыкать друг к другу. И некоторым это дается крайне непросто. Так и здесь. Если вновь почувствовал вкус свободы, появляется манящее желание упорхнуть навсегда. Когда волна радости от независимости спадает, может оказаться, что не очень-то уж эта свобода была на самом деле нужна.

По данным Росстата, в 2020 году количество браков и разводов в Приморском крае на 2020 год составляло:

Браков: 12 030 шт.

Прирост/снижение (г/г): -2 357 шт.

Разводов: 8 517 шт.

Прирост/снижение (г/г): -942 шт

В 2019 году:

Браков: 13 865

Разводов: 7 682

Основные причины разводов:

— алко- или наркозависимость одного из супругов;

— бытовое насилие;

— измена;

— отсутствие жилья у молодой пары, проживание с родителями супругов под одной крышей, вмешательство родственников в жизнь семейной пары;

— финансовые трудности;

— непримиримые противоречия во взглядах на жизнь;

— длительные периоды разлук из-за командировок, арестов и прочих обстоятельств одного из супругов;

— невозможность иметь детей, нежелание одного из супругов иметь детей;

— психологическая незрелость супругов.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Владивостокдетисемья
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы