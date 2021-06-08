Любой психолог скажет, что в любой ситуации надо выбирать себя. ОДнако не всегда возможно на эмоциях принять правильное решение, выбрав сохранение брака или развод. Если мы не говорим о ситуации, угрожающей жизни и здоровью, то можно пройти проективные методики неоконченных предложений на тему «Семейные отношения». В них нужно просто закончить изречение. Желательно это сделать вместе, а потом поменяться полученными результатами, они удивят обоих. Только я рекомендую обращаться к серьезным психологическим сайтам. Почему проблемы начинаются именно в браке? В конфетно-букетном периоде нет никаких обязательств. Сегодня встретились, сходили в кино, завтра решили отдохнуть. Положительных эмоций больше, да и предъявлять какие-либо претензии еще рано. А потом приходится быть с человеком постоянно, вместе преодолевать препятствия, привыкать друг к другу. И некоторым это дается крайне непросто. Так и здесь. Если вновь почувствовал вкус свободы, появляется манящее желание упорхнуть навсегда. Когда волна радости от независимости спадает, может оказаться, что не очень-то уж эта свобода была на самом деле нужна.