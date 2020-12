Кадры решают всё. Что стало с рынком труда в Приморье за последний год?

Для рынка труда в Приморье сейчас настали непростые времена.

Из-за пандемии коронавируса многие предприниматели были вынуждены закрыть своё дело, а в ряде организаций произошли сокращения персонала. При этом аналитики говорят о дефиците квалифицированных специалистов и представителей рабочих профессий на всём Дальнем Востоке. По данным краевого Министерства труда и социальной политики, сейчас в Приморье официально числится 21 513 безработных. Год назад, в ноябре 2019-го, без работы оставалось почти в два с половиной раза меньше человек — 9 019. В марте 2020-го, до начала ввода ограничений, связанных с коронавирусом, не трудоустроены были 10 470 человек. О массовой ликвидации компаний и, как следствие, сокращении персонала, говорит и статистика федеральной налоговой службы — с марта количество юридических лиц в Приморье уменьшилось почти на шесть тысяч. Также, отмечают в краевом Минтруда, 8 271 человек продолжает работать удалённо. «На ситуацию на рынке труда Приморского края оказали негативное влияние введение ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции и приостановка деятельности предприятий и организаций», — следует из сообщения министерства. Нанять нельзя уволить В реальности ситуация не кажется столь плачевной. Рекрутинговые сайты фиксируют рост числа вакансий и резюме в разных сферах, а эксперты утверждают о дефиците квалифицированных кадров. По данным аналитиков Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, рынок труда в Дальневосточном федеральном округе в целом характеризуется высоким спросом работодателей на квалифицированных специалистов. Также в регионе распространена вахтовая занятость, отмечается более высокий уровень зарплат и значительный спрос на представителей рабочих профессий. О том, что спрос на специалистов в разных сферах сохраняется, говорит и статистика. По данным портала для поиска работы HeadHunter, прирост вакансий за год в крае составил 17%. Вслед за спросом растёт и предложение — количество резюме увеличилось на 20%. Самыми востребованными оказались специалисты в сфере продаж, за ними идут работники транспортной и строительной отраслей. В среднем работодатели готовы предложить соискателям около 52 000 рублей. При этом активнее всего работу ищут студенты, после них — «продажники» и «транспортники». Немного иную картину дают государственные структуры для поиска работы. Сейчас в государственных органах службы занятости населения Приморья находится информация о 63 783 вакансиях. Сильнее всего в сотрудниках нуждаются предприятия, работающие в сферах строительства, обрабатывающих производств, сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. Например, в число наиболее востребованных рабочих профессий попали машинист котельной (средняя зарплата — 20 243 рубля), водитель автомобиля (30 576 рублей), проводник пассажирского вагона (29 360 рублей), уборщик (18 264 рубля), бетонщик (46 749 рублей). Среди профессий служащих работодатели активнее всего искали людей на должности полицейского (35 280 рублей), медсестры (25 703 рубля), охранника (28 065 рублей), воспитателя (23 170 рублей), следователя (44 975 рублей). Больше всего вакансий сосредоточено в крупных городах Приморья — Владивостоке, Артёме, Находке, Уссурийске. Самая высокая напряженность в связи с безработицей отмечается, главным образом, в моногородах. Это Лесозаводск, Арсеньев, Дальнегорск, Партизанск, Спасск-Дальний. Лучше всего ситуация обстоит в Большом Камне, Владивостоке, Находке, Уссурийске, Артёме и Дальнереченске. «В наиболее крупных городах Приморского края на одного незанятого гражданина приходится до двух вакантных рабочих мест, в то время как в депрессивных районах на одну вакансию претендуют до шести человек», — отмечают в Минтруда. В каких же сферах можно рассчитывать на самых щедрых работодателей? По данным портала для поиска работы HeadHunter, самые высокие зарплаты — на руководящих должностях в частных фирмах. Директор филиала может получить до 150 000 рублей, коммерческий директор в состоянии рассчитывать на доход от 300 000 рублей, исполнительный директор — до 500 000 рублей. Самой высокооплачиваемой оказалась вакансия машиниста погрузочно-доставочной машины на государственном портале TrudVsem.ru. Кандидатам обещают зарплату в размере 350 000 рублей. Руководитель отдела продаж на том же сайта сможет рассчитывать только на 250 000. Для сравнения, в Москве самыми «дорогими» специалистами оказались программист, установщик дополнительного оборудования на автомобили, финансовый директор. Каждому обещают платить по 300 000 рублей. В соседнем с Приморьем Хабаровском крае самой привлекательной оказалась вакансия главного инженера в промышленной сфере, зарплата — 300 000 рублей. За ним идёт начальник драги - 250 000 рублей, после — электромонтажник - 185 000 рублей. Остаётся актуальным для Приморья и привлечение иностранной рабочей силы. По данным краевого Минтруда, право на трудоустройство иностранцев имеют лишь 734 компании. Официально в крае трудятся 10 970 граждан других стран. В основном это представители рабочих профессий: маляры, кровельщики, бетонщики. Средняя зарплата составляет около 20-25 000 рублей. Лишь несколько иностранных работников зарабатывают больше 40 000. Это начальник складского хозяйства, ведущий специалист по связям с общественностью, начальник складского хозяйства. Пусть меня научат! Старшеклассникам при выборе профессии в Приморье стоит обратить внимание на сферы логистики и сельского хозяйства. В АРЧК утверждают, что именно эти отрасли в ближайшие пять лет ждёт самое активное развитие. Рост рынка труда в сельском хозяйстве ожидается в размере 15-20% к 2025 году. За последние годы в Приморье уже произошло существенное увеличение объёмов сельхоз производства: крупные предприятия ГК «Русагро» заработали в ТОР «Михайловский», ГК «Арника» обещает в скором времени приступить к выпуску кормовых добавок для животных в ТОР «Надеждинская». Также в крае по-прежнему не хватает собственных овощей, мяса, молочной продукции, что открывает дополнительные возможности для потенциальных производителей. Близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона позволяет активнее развивать экспортное направление деятельности. Наиболее востребованными на данный момент оказались следующие сельскохозяйственные профессии: агроном, оператор завода мясопереработки, овощевод, зоотехник. Позитивные перспективы логистической отрасли в Приморье объясняются выгодным географическим положением региона: в крае расположены крупные порты, действует Транссибирская железная дорога, поблизости находятся страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Средняя зарплата капитана судна — 163 000 рублей, старшего помощника капитана — 136 000 рублей, старшего механика — 133 000 рублей. Поддержка от государства В условиях «коронакризиса» власти разработали ряд мер поддержки как для работодателей, так и для работников. Например, с целью снижения напряженности на рынке труда, в Приморье организованы общественные и временные работы, в которых участвуют более 150 работодателей. Благодаря этому создано почти полторы тысячи рабочих мест, трудоустроено 1 300 человек, из них 1 200 — сотрудники, находящиеся под риском увольнения. «С 75 работодателями заключены договоры, предусматривающие субсидии за счет средств федерального бюджета. Создано 415 рабочих мест, на которых уже трудятся 370 человек», — отмечают в краевом Министерстве труда. Также в крае действует проект «Кадры для бизнеса». Его участники могут освоить новую для себя профессию, переняв опыт у лидеров отрасли. Курс проходит на базе ВГУЭС, сейчас там обучают будущих поваров. «Проект по целевой подготовке кадров для бизнеса оказался очень востребованным, мы уже получили запросы от строительных организаций и судостроительных предприятий края. Они заинтересованы в краткосрочных и практикоориентированных программах подготовки кадров. Уже меньше месяца осталось до первого выпуска студентов. В декабре мы вместе с ВГУЭС запустим новый набор на программу подготовки поваров», – рассказала куратор проекта Екатерина Сиволовская. Кроме того, на Дальнем Востоке действуют меры поддержки для тех, кто решил перебраться на постоянное место жительства в регион и, соответственно, найти здесь работу. Работодатель берёт на себя транспортные расходы сотрудника и его семьи, плату за аренду жилья и услуги ЖКХ. Бесплатными для работника становятся и медобслуживание, профессиональное переобучение, детский сад. Компенсируют даже средства, которые пошли на жилищно-бытовое обустройство. На эти цели компания получает до миллиона рублей от государства. В Приморье такая возможность действует на четырёх предприятиях: ООО «ССК «Звезда», ООО «Русагро-Приморье», АО ВП «ЭРА», АО «Авиакомпания «Аврора». Анна Сатимова

