Кадры решают всё. Что стало с рынком труда в Приморье за последний год?

По данным краевого Министерства труда и социальной политики, сейчас в Приморье официально числится 21 513 безработных. Год назад, в ноябре 2019-го, без работы оставалось почти в два с половиной раза меньше человек — 9 019. В марте 2020-го, до начала ввода ограничений, связанных с коронавирусом, не трудоустроены были 10 470 человек. О массовой ликвидации компаний и, как следствие, сокращении персонала, говорит и статистика федеральной налоговой службы — с марта количество юридических лиц в Приморье уменьшилось почти на шесть тысяч.