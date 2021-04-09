Губернатор Приморья призвал строить «дог-парки» в каждом муниципалитете края

По словам губернатора, создание мест для выгула питомцев не потребует больших затрат из бюджета, а результаты работы принесут пользу тысячам человек.
«Во всех населенных пунктах Приморья нужно создавать „дог-парки“. Во Владивостоке, к примеру, в каждом микрорайоне следует их организовывать. Это ведь не так сложно. Нужна небольшая территория с изгородью, два-три тренажера для собак, кольцо, через которое можно прыгать, „крокодил“. Обязательно нужны урны с пакетами для отходов», — сказал Кожемяко.
Глава региона отметил, что в данный момент собачники со своими любимцами гуляют в основном просто по улицам, потому что специальных мест для выгулы не хватает и проблему необходимо решать.
Ранее «Золотой рог» сообщал о том, что прокуратура Пограничного района Приморья подала в суд на администрацию муниципалитета с целью обязать местные власти отловить и взять на содержание бездомных животных, которые нападали на людей.
В 2020 году бездомные животные совершили более 20 нападений. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме.