Новые кадровые назначения в ФК «Динамо-Владивосток»

Новые кадровые назначения в ФК «Динамо-Владивосток»
Новые кадровые назначения в ФК «Динамо-Владивосток»
Сегодня, 16:43ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Стало известно имя президента футбольного клуба «Динамо-Владивосток» — им стал гендиректор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов, который ранее поддерживал ФК «Луч» и «Океан».

Телеграм-канал SANDLER-Live-Динамо пишет и о других назначениях в клубе.

«Президент клуба — Руслан Кондратов, генеральный директор — Евгений Алхимов, главный тренер — Сергей Бойко», — сообщают авторы канала.

Главный тренер Сергей Бойко — воспитанник владимирского футбола. В 90-е годы он играл в первенстве Белорусской ССР за команду «Обувщик», после — за команды первого и второго дивизионов первенства России. В 1997–1998 годах выступал в чемпионате Белоруссии за «Торпедо» (Минск) и «Славию» (Мозырь).

После того, как стало известно имя руководителя ФК «Динамо-Владивосток», в сети отметили, что кадровое решение «крайне интересное».

«Крайне интересное кадровое решение, учитывая то, что ФК „Динамо-Владивосток“ входит в Приморское Спортобщество „Динамо“, членами совета которого являются начальник приморского УФСБ России по ПК генерал-лейтенант Д. Симонов и начальник УМВД России по ПК генерал-майор О. Стефанков», — пишет телеграм-канал Эксперты Приморского края.

Отметим, что ранее Руслан Кондратов поддерживал владивостокский футбольный клуб «Луч» и находкинский «Океан».

Футбольный клуб «Динамо-Владивосток» создан в июне 2021 года — он уже прошёл лицензирование в российском футбольном союзе. Команда ФК будет выступать в самой низшей профессиональной лиге — ПФЛ, а в какой именно группе — пока неизвестно.

Сюжеты:
Приморский край
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