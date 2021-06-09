Новые кадровые назначения в ФК «Динамо-Владивосток»

Телеграм-канал SANDLER-Live-Динамо пишет и о других назначениях в клубе.
«Президент клуба — Руслан Кондратов, генеральный директор — Евгений Алхимов, главный тренер — Сергей Бойко», — сообщают авторы канала.
Главный тренер Сергей Бойко — воспитанник владимирского футбола. В 90-е годы он играл в первенстве Белорусской ССР за команду «Обувщик», после — за команды первого и второго дивизионов первенства России. В 1997–1998 годах выступал в чемпионате Белоруссии за «Торпедо» (Минск) и «Славию» (Мозырь).
После того, как стало известно имя руководителя ФК «Динамо-Владивосток», в сети отметили, что кадровое решение «крайне интересное».
«Крайне интересное кадровое решение, учитывая то, что ФК „Динамо-Владивосток“ входит в Приморское Спортобщество „Динамо“, членами совета которого являются начальник приморского УФСБ России по ПК генерал-лейтенант Д. Симонов и начальник УМВД России по ПК генерал-майор О. Стефанков», — пишет телеграм-канал Эксперты Приморского края.
Отметим, что ранее Руслан Кондратов поддерживал владивостокский футбольный клуб «Луч» и находкинский «Океан».
Футбольный клуб «Динамо-Владивосток» создан в июне 2021 года — он уже прошёл лицензирование в российском футбольном союзе. Команда ФК будет выступать в самой низшей профессиональной лиге — ПФЛ, а в какой именно группе — пока неизвестно.