«Откуда дровишки?» — Приморцы будут покупать дрова по рыночным ценам

В Приморье разработают эффективную. схему обеспечения населения топливом. Уже сейчас разработан механизм, благодаря которому дрова будут продаваться по рыночной, а не спекулятивной цене.

«Достоверной информации о потребностях в дровах у большинства районов нет, общий объем очень приблизительный», — объяснил необходимость работы в этом направлении глава краевого минлесхоза Константин Степанов. По его словам, данные по каждому муниципалитету крайне противоречивы. В одних муниципалитетах цифры достаточно скромные, а в других непомерно большие. Глава ведомства подчеркнул, что ситуация требует разработки эффективной рабочей схемы по обеспечению населения топливом. Потребность жителей региона в дровах будут выяснять по каждому населенному пункту индивидуально. На первом этапе главам муниципалитетов предстоит составить баланс потребления и поставок топлива с указанием их источников и рыночной цены. Степанов напомнил, что частные дома в Приморье отапливаются не только дровами, но и газом, углем и электричеством. По словам чиновника, в малолесных районах вроде Пограничного, Пожарского, Хасанского, Хорольского и Ханкайского эти виды топлива надо использовать активнее. Министр отметил, что отапливать дровами дома больше актуально в тех районах, где развито лесопользование. В настоящее время дрова можно получить заключив договор купли-продажи, на лесосеках арендаторов и из отходов лесопиления. В общем топливном балансе эти источники тоже будут учтены. Также Степанов заявил, что уже разработан механизм, благодаря которому население будет получать дрова по рыночной, а не спекулятивной цене. Разработкой системы ведения топливно-энергетического баланса займется региональный штаб в составе краевых минлеса, минэнерого и минсоцполитики под руководством председателя правительства Веры Щербина.

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