Олег Кожемяко: в поселке Врангель приводят в порядок парки, скверы, дороги

Общественный транспорт в Находке обновят и обяжут ходить строго по расписанию. Об этом стало известно на встрече губернатора Приморья Олега Кожемяко с коллективом ООО «Восточная стивидорная компания». Накануне, в четверг, 9 сентября, он побывал в Находкинском городском округе.

На встрече с главой региона жители пожаловались на проблемы в ЖКХ, а также на плохое состояние общественного транспорта, сообщили в пресс-службе правительства края. -Автобусы старые, очень часто ломаются. Для нас, жителей Врангеля, дорога до Находки занимает час-полтора, — посетовали приморцы. Олег Кожемяко поручил главе Находки Тимуру Магинскому держать транспортный вопрос на особом контроле и навести порядок в пассажирских перевозках. — Мы с 2022 года переходим на регулируемый тариф, его обязательными условиями для перевозчика являются — автобусный парк не старше трех лет, строгое соблюдение маршрутного графика. Каждый автобус будем отслеживать по спутнику, — заверил мэр. Кроме того, жителей проинформировали, что в поселке Врангель запланировано обеспечить вечернее освещение, установить светофоры. — Освещение в первую очередь нужно делать на социальных объектах. Подчеркну, что положительные изменения в поселке уже есть — мы приводим в порядок парки, скверы, ремонтируем дороги. И по всем вашим предложениям в области здравоохранения, освещения, установки светофоров, строительства спортивных объектов работа будет организована, — подчеркнул Олег Кожемяко. Ранее сообщалось, что губернатор на встрече с коллективом ООО «Транснефть — Порт Козьмино» сообщил, что направят врачей на работу вахтовым методом из других муниципалитетов края. Сейчас, по словам жителям поселка Врангель, на 3 300 детей работает всего один врач –педиатр. Олег Кожемяко пообещал обсудить этот вопрос с главным врачом Находкинской городской больницы и привлечь педиатров из других районов края. — Дети вернулись с летних каникул. Нужно направить в поселок педиатров на работу вахтовым методом, возможно, потребуется привлечь детских врачей из Владивостока. А со строительством новой поликлиники в Находке, арендного жилья для врачей мы эту ситуацию выправим, — заявил глава Приморья. Напомним, в Приморье реализуется краевая государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы.

Материалы по теме: Губернатор поддержал: Вместо трех высоток во Владивостоке появятся сквер и детсад

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter