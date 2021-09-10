Олег Кожемяко: в поселке Врангель приводят в порядок парки, скверы, дороги

Олег Кожемяко: в поселке Врангель приводят в порядок парки, скверы, дороги
Олег Кожемяко: в поселке Врангель приводят в порядок парки, скверы, дороги
Сегодня, 10:47ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Общественный транспорт в Находке обновят и обяжут ходить строго по расписанию. Об этом стало известно на встрече губернатора Приморья Олега Кожемяко с коллективом ООО «Восточная стивидорная компания». Накануне, в четверг, 9 сентября, он побывал в Находкинском городском округе.

На встрече с главой региона жители пожаловались на проблемы в ЖКХ, а также на плохое состояние общественного транспорта, сообщили в пресс-службе правительства края.

-Автобусы старые, очень часто ломаются. Для нас, жителей Врангеля, дорога до Находки занимает час-полтора, — посетовали приморцы.

Олег Кожемяко поручил главе Находки Тимуру Магинскому держать транспортный вопрос на особом контроле и навести порядок в пассажирских перевозках.

— Мы с 2022 года переходим на регулируемый тариф, его обязательными условиями для перевозчика являются — автобусный парк не старше трех лет, строгое соблюдение маршрутного графика. Каждый автобус будем отслеживать по спутнику, — заверил мэр.

Кроме того, жителей проинформировали, что в поселке Врангель запланировано обеспечить вечернее освещение, установить светофоры.

— Освещение в первую очередь нужно делать на социальных объектах. Подчеркну, что положительные изменения в поселке уже есть — мы приводим в порядок парки, скверы, ремонтируем дороги. И по всем вашим предложениям в области здравоохранения, освещения, установки светофоров, строительства спортивных объектов работа будет организована, — подчеркнул Олег Кожемяко.

Ранее сообщалось, что губернатор на встрече с коллективом ООО «Транснефть — Порт Козьмино» сообщил, что направят врачей на работу вахтовым методом из других муниципалитетов края. Сейчас, по словам жителям поселка Врангель, на 3 300 детей работает всего один врач –педиатр. Олег Кожемяко пообещал обсудить этот вопрос с главным врачом Находкинской городской больницы и привлечь педиатров из других районов края.

— Дети вернулись с летних каникул. Нужно направить в поселок педиатров на работу вахтовым методом, возможно, потребуется привлечь детских врачей из Владивостока. А со строительством новой поликлиники в Находке, арендного жилья для врачей мы эту ситуацию выправим, — заявил глава Приморья.

Напомним, в Приморье реализуется краевая государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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