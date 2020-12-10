Специалисты АО НЗМУ приступили ко второму этапу инженерно-изыскательских работ

«Грунт, на самом деле, неоднороден. И вполне возможно, что даже на 10 кв.м у нас появится один тип грунта и другой тип грунта. Поэтому изыскания должны проводиться непосредственно на той площадке, на которой уже будет ставиться сам завод. Здесь, т.к. у нас холмистая местность, нужно определить гораздо больше точек грунта, чтобы понять, какая несущая способность грунта и какие характеристики самого грунта, то, что будет влиять непосредственно на сами проектные решения», - рассказал специалист.