Специалисты АО НЗМУ приступили ко второму этапу инженерно-изыскательских работ

На территории, где планируется возведение Находкинского завода минеральных удобрений, завершился первый этап инженерно-изыскательских работ. Вместо тяжелой техники здесь теперь трудятся бригады геологов.

Специалисты отбирают пробы грунта, исследуют его и анализируют. От полученных данных зависит качество проекта и безопасность будущего завода. Об этом сообщает «Золотой Рог». Инженерно-изыскательские работы – важный этап в работе над проектом. Только после анализа всех данных можно принять верные проектные решения, провести экспертизу, и получить разрешение на строительство. Вся работа проходит в два этапа: на первом подрядчики разравнивали и уплотняли грунт, формируя экспериментальные площадки, а на втором этапе к работе подключились геологи. Photo: АО НЗМУ Они с помощью буровой установки с разных глубин берут пробы грунта. Если же на исследуемом участке он неоднородный и вызывает сомнения, то сетку скважин делают более частой. Чтобы получить максимально точную информацию. Специалисты отмечают, что безопасность проекта и его качество напрямую зависят от достоверности данных, которые получат геологи. Как рассказал ведущий инженер АО «НЗМУ» Сергей Киселев, все решения принимаются на месте специалистами в зависимости от ситуации. Ни один компьютер с такой задачей не справится. Поэтому для максимальной точности проводят такие исследования именно на площадке, предназначенной для строительства. «Грунт, на самом деле, неоднороден. И вполне возможно, что даже на 10 кв.м у нас появится один тип грунта и другой тип грунта. Поэтому изыскания должны проводиться непосредственно на той площадке, на которой уже будет ставиться сам завод. Здесь, т.к. у нас холмистая местность, нужно определить гораздо больше точек грунта, чтобы понять, какая несущая способность грунта и какие характеристики самого грунта, то, что будет влиять непосредственно на сами проектные решения», - рассказал специалист. Также он подчеркнул, что выводы, сделанные после инженерно-изыскательских работ, дают возможность предотвратить возможные риски для нового объекта строительства, и применить при проектировании оптимальные технические решения. Помимо однородности грунта геологи также оценивают его подвижность. Они делают это с помощью сети реперных точек, которые заложены в грунт. Мониторинг длится уже два месяца и за все это время не было зафиксировано ни одной подвижки. За тем, как проходят изыскательские работы следят независимые специалисты. Они передают данные в проектный институт и на их основе будут приняты проектные решения по устройству фундамента НЗМУ. «Все данные по инженерно-геологическим изысканиям будут переданы в проектный институт, и уже на основе них будут выполнены проектные решения по устройству фундамента будущего завода. Все учитывается при проектировании, и при необходимости, если нужно внести какие-то дополнительные исследования, мы об этом говорим», рассказал инженер ООО «Техинновация» Андрей Пушкарев. Эксперт также следит за тем, чтобы при необходимости подрядчики выполнили дополнительные исследования. Но на данный момент Андрей Пушкарев отмечает, что специалисты ОА «НЗМУ» всегда точно выполняют все предписания. Photo: АО НЗМУ Спрогнозировать сколько по времени будет длиться последний этап инженерно-изыскательских работ довольно сложно, ведь весь участок нужно проверить досконально и точно. Исследования завершатся только тогда, когда эксперты будут иметь на руках достаточное количество данных для заключения строительства. Проектировщики НЗМУ должны быть уверены в каждом своем шаге. Ведь только точность данных позволит гарантировать безопасность будущего завода. И пока в проекте не будет всей информации по геологическим изысканиям, строительство завода не начнется.

