Владивосток вошел в список городов, где пройдет программа «Городские практики»

Владивосток вошел в список городов, где пройдет программа «Городские практики»

Сегодня, 12:50ОбществоPhoto: архитекторы.рфЕще шесть городов будут выбраны по результатам конкурса
«Городские практики» — краткосрочные образовательные программы для специалистов в сфере развития городской среды в регионах России.

Это часть программы Архитекторы.рф, которая реализуется ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с Институтом «Стрелка» при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Программа «Городские практики» во Владивостоке организована совместно с Дирекцией общественных пространств города Владивостока и пройдет с 31 мая по 11 июня, сообщили «Золотому Рогу» в Институте «Стрелка».

К участию приглашаются архитекторы, градостроители, сотрудники администрации и профильных департаментов, девелоперы и предприниматели из Владивостока и Приморского края. В рамках двухнедельного интенсива они познакомятся с ключевыми темами и лучшими практиками комплексного развития территорий под руководством ведущих профильных экспертов, специалистов КБ Стрелка и выпускников Архитекторы.рф. Программа пройдет в смешанном формате: участников ждут онлайн-лекции и очные практические семинары. Регистрация уже открыта: https://stre.lk/1pyj

Полная программа интенсива будет объявлена позже.

Кроме Владивостока «Городские практики» пройдут в Курске, Томске и Мурманске. Еще шесть городов будут выбраны по результатам открытого конкурса. Заявки принимаются от представителей администраций городов, некоммерческих организаций или профильных департаментов до 1 марта: https://stre.lk/JngE

«Городские практики» — краткосрочные образовательные программы для специалистов в сфере развития городской среды в регионах России: локальных архитекторов, градостроителей, сотрудников администрации города и профильных департаментов, девелоперов и предпринимателей. «Городские практики» входят в программу Архитекторы.рф.

Архитекторы.рф реализуется ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с Институтом «Стрелка» при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Цель программы — обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды. Архитекторы.рф отвечает на ключевые вызовы комплексного развития городов, социально-экономического развития, создания доступного и качественного жилья и предлагает взглянуть на указанные проблемы в широком контексте.

Помимо программ «Городские практики» Архитекторы.рф включает в себя офлайн-программу, онлайн-курсы, издательскую деятельность, международную конференцию «Архитектор будущего», карьерный день «Ярмарка вакансий». Впервые программа прошла с июня по декабрь 2018 года.

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