Из-за сильных дождей в Приморье объявили штормовое предупреждение

Из-за сильных дождей в Приморье объявили штормовое предупреждение
Из-за сильных дождей в Приморье объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 14:28ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Гидрометцентр Приморского края объявил штормовое предупреждение, в регионе в пятницу и субботу ожидаются сильные дожди. МЧС и краевые власти просят граждан и автомобилистов, по возможности, оставаться дома.

«В связи с влиянием активного атмосферного фронта днем 11 июня и ночью 12 июня на большей территории Приморского края пройдут дожди, местами сильные, с количеством 15-45 миллиметров за 12 часов и менее. Во второй половине дня 11 июня и в первой половине ночи 12 июня во Владивостоке, местами на юге края ожидается очень сильный дождь с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее», — объявили специалисты.

По данным приморского МЧС, дожди в крае будут сопровождаться грозами, в отдельных районах усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Уровень воды в реках поднимется на 0,2-1,2 метра, на отдельных участках рек с подтоплением пониженных территорий. Наиболее резкие и интенсивные подъемы до 1,8 метров ожидаются на реках южных и юго-восточных районов края.

«Из-за непогоды службы жизнеобеспечения Владивостока приведены в состояние повышенной готовности», — сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра.

В крае сформированы дополнительные бригады, которые в случае существенного ухудшения погоды и возникновения подтоплений, будут оперативно проводить дополнительные прочистки сетей ливневой канализации. Для более быстрого спуска воды на сетях ливневой канализации поднимаются решетки.

При возникновении проблем нужно звонить по телефонам городских служб:

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города: 2222-333.

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский — 2-223-875, Фрунзенский — 2-614-392, Советский — 2-614-281, Первореченский — 2-614-478, Первомайский — 2-614-304.

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Приморский край
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