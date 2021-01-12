Врачей привлекут на север Приморья дополнительными выплатами

«Необходимо принимать все меры, чтобы специалисты сюда приходили. Примем решение по северным районам об увеличении единовременной выплаты, предоставлению дополнительных льгот. В этом году не поступили по целевому набору в медицинские университеты ребята из Пожарского района — это говорит о том, что нужно организовывать специализированные классы в школах, кружки красного креста и полумесяца, готовить специалистов, которые после обучения вернутся сюда и будут лечить людей, живущих на территории района», — заявил Кожемяко.