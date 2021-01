Врачей привлекут на север Приморья дополнительными выплатами

Единовременные выплаты и льготы для врачей, которые работают в северных районах Приморья, будут увеличены. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко во время рабочего визита в Пожарский район.

Во время поездки глава региона посетил медучреждения Лучегорска, пообщался с медиками и оценил состояние и обеспеченность медучреждений. Так в Пожарской ЦРБ Кожемяко осмотрел терапевтическое и гинекологическое отделения, а также роддом, после чего пообщался с коллективом больницы. Врачи пожаловались на нехватку оборудования, в частности требовался аппарат для проведения детского ФГДС — губернатор взял обеспечение ЦРБ на личный контроль, сообщили в пресс-службе правительства. Во время посещения районной поликлиники глава края отметил, что нехватку специалистов — штат заполнен лишь на 50%, в поликлинике не хватает терапевтов. «Необходимо принимать все меры, чтобы специалисты сюда приходили. Примем решение по северным районам об увеличении единовременной выплаты, предоставлению дополнительных льгот. В этом году не поступили по целевому набору в медицинские университеты ребята из Пожарского района — это говорит о том, что нужно организовывать специализированные классы в школах, кружки красного креста и полумесяца, готовить специалистов, которые после обучения вернутся сюда и будут лечить людей, живущих на территории района», — заявил Кожемяко. Губернатор отметил, что технологическое развитие больниц в Пожарском районе продолжится. Также увеличится социальная помощь пациентам, которым требуются сложные операции. «Оборудование здесь есть, в этом году дополнительно поставим рентгеновский аппарат, УЗИ, эндоскопическую стойку. Выделены на три года 77 миллионов рублей, чтобы привести в соответствие с современными требованиями поликлинику — она будет входить в категорию „бережливой поликлиники“, в этом году должна быть заведена система электронного учета карточек, внедрена единая база медицинских данных, чтобы местные врачи могли консультироваться с краевыми специалистами», — заключил губернатор. Кожемяко отметил, что также необходимо решить вопросы, связанные с процедурами лечения сердечно-сосудистых, наркологических заболеваний, офтальмологии, чтобы граждане могли свободно выезжать на операции в столицу региона. Власти обязались взять на себя издержки по оплате транспортных перевозок и проведения процедур для малообеспеченных категорий населения».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter