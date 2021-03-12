На выходных в Приморье ожидается тёплая и солнечная погода

Синоптики отмечают, что ночью в крае температура будет отрицательной — от 0 до -10 градусов, а в горных районах до -16. Но днём в субботу воздух прогреется до +7… +14 градусов и до + 6 в
В воскресенье в регионе потеплеет ещё на 1-4 градуса. На побережье температура сохранится на уровне субботы, ожидается южный ветер и низкая облачность.
Во Владивостоке в выходные осадков не ожидается, температура ночью будет держаться в районе 0 градусов. Температура в субботу днём — до +8 градусов, в пригороде будет теплее.
В воскресенье в приморской столице увеличится облачность, из-за южного ветра станет немного прохладнее.
С началом новой рабочей недели погода в Приморье изменится — над регионом будет смещаться атмосферный фронт, который принесёт осадки на большую часть территории края.