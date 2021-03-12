Во Владивостоке в ВДЦ «Океан» стартовала «Большая перемена»

Во Владивостоке в ВДЦ «Океан» стартовала «Большая перемена»

Сегодня, 11:54ОбществоФото: ВДЦ "Океан"Финал конкурса для школьников состоится в сентябре 2021 года
Победившие в отборе активисты региональных команд сообщества «Большая перемена» принимают участие в образовательной программе, реализуемой в рамках третьей смены Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке.

В сентябре 2021 года в «Океане» состоится полуфинал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России.

По программе в профильном отряде «Большой перемены» занимаются 27 школьников из 13 регионов Российской Федерации: Хабаровского, Красноярского, Приморского, Камчатского краёв, Ханты-Мансийского автономного округа, Чеченской Республики, Республики Адыгея, Республики Хакасия, Омской, Амурской, Рязанской, Томской и Новосибирской областей.

Образовательная программа профильного отряда направлена на развитие сообщества школьников с активной жизненной позицией, которые стремятся проявить себя, учиться новому и менять к лучшему своё сообщество и страну в целом. Во время различных тренингов дети освоят основы менеджмента, научатся работать в команде, усовершенствуют коммуникативные навыки и в дальнейшем смогут распространить полученный опыт в своих регионах. Программу планируется реализовать и в других всероссийских центрах. Также проводятся специальные учебные встречи с вожатыми «Океана», которые готовятся принять полуфиналистов Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

Сюжеты:
Приморье
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