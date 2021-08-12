Августовский педсовет посвятят развитию системы допобразования детей в Приморье

Августовский педсовет посвятят развитию системы допобразования детей в Приморье
Августовский педсовет посвятят развитию системы допобразования детей в Приморье
Сегодня, 13:12ОбществоФото: 1mediainvest.ru
На традиционный августовский форум управленческих и педагогических работников во Владивосток приедут представители отрасли со всех территорий Приморья.

Программа конференции, которая пройдет уже на следующей неделе, с 19 по 22 августа, еще формируется, но некоторые сессии и уже значатся в повестке мероприятия.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, педагоги обсудят вопросы и тенденции дальнейшего развития образования, приоритеты и задачи преобразований в предстоящем учебном году.

Например, на 20 августа запланирована сессия, на которой руководители учреждений дополнительного образования, муниципальных опорных центров, методисты, педагоги поделятся опытом внедрения в Приморье целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей.

«Работа секции призвана повысить осведомленность педагогов, а также позволит обобщенно взглянуть на образовательную практику и, возможно, вдохновит педагогов на продуктивную творческую работу. Участники секции познакомятся с лучшими образовательными практиками в Приморье и сконструируют план действий на 2021-2022 учебный год», — отметил директор Регионального модельного центра Приморского края Александр Харлан.

В дни конференции на базе Владивостокского городского дворца детского творчества будут работать презентационные площадки по естественнонаучной, технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной и художественной направленностям дополнительного образования.

Отметим, мероприятие пройдет в рамках краевой программы «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы. Кроме того, в 2021 году в Приморском крае успешно реализуется региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Он направлен на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. В рамках проекта ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования. Это — одна из важнейших составляющих образовательного пространства в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства как система, органично сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

Кстати, с 1 сентября более 20 учителей начнут работать в школах Приморья по программе «Земский учитель». Специалисты закроют дефицитные вакансии в школах 21 муниципального образования. Речь идет, в том числе, об учреждениях, расположенных в удаленных селах Красноармейского, Дальнереченского, Кавалеровского, Ольгинского районов, Чугуевского и Лазовского округов.

«Это учителя русского и литературы, иностранных языков, физико-математической направленности, биологии и химии, других предметов. Все они получат по 2 миллиона рублей», — сообщила заместитель председателя правительства — министр образования региона Наталья Бондаренко.

Сюжеты:
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