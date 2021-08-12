Августовский педсовет посвятят развитию системы допобразования детей в Приморье

Отметим, мероприятие пройдет в рамках краевой программы «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы. Кроме того, в 2021 году в Приморском крае успешно реализуется региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Он направлен на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. В рамках проекта ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования. Это — одна из важнейших составляющих образовательного пространства в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства как система, органично сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.