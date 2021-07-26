Акция «Помоги собраться в школу» началась в Приморье

Акция «Помоги собраться в школу» началась в Приморье
Акция «Помоги собраться в школу» началась в Приморье
Сегодня, 13:43ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Портфели со школьными принадлежностями и канцелярией сотрудники реабилитационного центра «Ласточка» передадут 45 семьям, которые находятся на социальном обеспечении. Благотворительный взнос для детей Арсеньева и Яковлевского района Приморья сделал «Ростелеком» в рамках акции «Помоги собраться в школу».

В министерстве труда и социальной политики Приморского края рассказали, что акция, уже ставшая традиционной, стартовала во всех социально реабилитационных центрах.

Предприниматели, коллективы предприятий и организаций, просто неравнодушные граждане делают посильные взносы для приобретения школьных принадлежностей, а также приносят в дар ранцы, тетради, карандаши, фломастеры, а также одежду и обувь — всё, что необходимо ученику.

«Все собранное распределяется по семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В том числе, находящимся на социальном сопровождении. Часть канцелярских наборов и школьной одежды остается в центрах для ребятишек, у которых новый школьный год начнется во время реабилитационного периода», — сообщают специалисты.

Стоит отметить, что ежегодная акция в помощь детям из семей с низким достатком проходит в Приморье с 2002 года. В 2020 году на нее откликнулись около 100 организаций, индивидуальных предпринимателей и более 200 жителей края. Помощь получили почти 1 750 школьников.

В этом году семьи учеников получат дополнительную поддержку от государства. По инициативе президента РФ в августе родители получат выплаты по 10 тысяч рублей на каждого школьника в семье.

Министр труда и социальной политики Приморского сообщила Светлана Красицкая что свои «школьные» выплаты и в Приморье.

«По закону, инициированному Губернатором края Олегом Кожемяко, многодетные семьи могут компенсировать расходы за школьные товары в размере 5 тысяч рублей на каждого ученика. Выплата в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка может быть направлена, в том числе, на школьно-письменные принадлежности», — рассказала министр.

Желающие стать участникам акции, могут посмотреть адреса и телефоны социально-реабилитационных центров на сайте министерства.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Владивостокдетишкола
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы