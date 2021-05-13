Во Владивостоке пройдёт фестиваль мидий

Организатором фестиваля стал проект развития дальневосточной кухни «Pacific Russia Food». Стоит отметить, что городской праздник «МидияСаммит» состоится в рамках Тихоокеанского Туристского форума, где стратегическим партнёром выступает Туристско-информационный центр Приморского края (ТИЦ).
В ТИЦ рассказали, что заведения будут предлагать гостям мидии в соусе по единой цене: МиниМидии 300 граммов — 350 рублей и МидиМидии 500 граммов — 550 рублей, а также множество других блюд «вокруг мидий».
В 2021 году к фестивалю присоединились новые рестораны Приморского края. Кроме того, принять участие планируют и заведения из других регионов.
«Шеф-повара обещают сделать акцент на приготовлении новых уникальных соусов, которые займут почетное место в классическом ряду соусов к мидиям — томатный, сырный, сливочный, том-ям», — рассказали организаторы фестиваля.
Участники фестиваля:
— Паназиатский ресторан Zuma;
— Ресторан Moloko& Мёd;
— Фермерский ресторан Ogonёk;
— Паб Cat& Clover;
— Паб Brugge Pub;
— Панорамное кафе Hunter;
— Паб Billy’s Pub;
— Ресторан Gastroli Grill;
— Гастробар GUSTO;
— Бар «Другое место»;
— Кафе Crust Pizza& Wine;
— Ресторан Syndicate-Port Cafe;
— Ресторан «Миллионка»;
— Итальянский ресторан PastaMORE;
— Ресторан Tbilissimo;
— Кафе STUDIO;
— Раменная Umami Ramen Club;
— Ресторанный комплекс «Семь Футов»;
— Рестобар «Пруст»;
— Концепт «Гады и Крабы»;
— Рестобар «Невинные радости»;
— Рестораны «Пхали-Хинкали»;
— Сеть кафе Dumpling Republic;
— Ресторан-бутик Argentum;
— Ресторан IVOLGA, Благовещенск.
Отметим, что завершится фестиваль «МидияСаммитом» на набережной Спортивной гавани Владивостока — он пройдет с 29 по 30 мая.
В программе — кулинарные мастер-классы от шефов, презентации и дегустации продуктов, лекции и встречи на самом оживленном мидийном фудкорте.