Во Владивостоке пройдёт фестиваль мидий

С 13 по 30 мая в столице Приморья пройдёт фестиваль мидий, ставший уже традиционным для Владивостока. Мероприятие состоится в двух форматах: ресторанный фестиваль и городской праздник «МидияСаммит».

Организатором фестиваля стал проект развития дальневосточной кухни «Pacific Russia Food». Стоит отметить, что городской праздник «МидияСаммит» состоится в рамках Тихоокеанского Туристского форума, где стратегическим партнёром выступает Туристско-информационный центр Приморского края (ТИЦ). В ТИЦ рассказали, что заведения будут предлагать гостям мидии в соусе по единой цене: МиниМидии 300 граммов — 350 рублей и МидиМидии 500 граммов — 550 рублей, а также множество других блюд «вокруг мидий». В 2021 году к фестивалю присоединились новые рестораны Приморского края. Кроме того, принять участие планируют и заведения из других регионов. «Шеф-повара обещают сделать акцент на приготовлении новых уникальных соусов, которые займут почетное место в классическом ряду соусов к мидиям — томатный, сырный, сливочный, том-ям», — рассказали организаторы фестиваля. Участники фестиваля: — Паназиатский ресторан Zuma; — Ресторан Moloko& Мёd; — Фермерский ресторан Ogonёk; — Паб Cat& Clover; — Паб Brugge Pub; — Панорамное кафе Hunter; — Паб Billy’s Pub; — Ресторан Gastroli Grill; — Гастробар GUSTO; — Бар «Другое место»; — Кафе Crust Pizza& Wine; — Ресторан Syndicate-Port Cafe; — Ресторан «Миллионка»; — Итальянский ресторан PastaMORE; — Ресторан Tbilissimo; — Кафе STUDIO; — Раменная Umami Ramen Club; — Ресторанный комплекс «Семь Футов»; — Рестобар «Пруст»; — Концепт «Гады и Крабы»; — Рестобар «Невинные радости»; — Рестораны «Пхали-Хинкали»; — Сеть кафе Dumpling Republic; — Ресторан-бутик Argentum; — Ресторан IVOLGA, Благовещенск. Отметим, что завершится фестиваль «МидияСаммитом» на набережной Спортивной гавани Владивостока — он пройдет с 29 по 30 мая. В программе — кулинарные мастер-классы от шефов, презентации и дегустации продуктов, лекции и встречи на самом оживленном мидийном фудкорте.

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