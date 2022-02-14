«Социальный лифт» для мошенников в Находке?

Александр Черных стал членом управленческой команды мэра Находки Тимура Магинского совсем недавно. Его первый выход на публику случился 10 февраля, когда новоиспечённый начальник отдела выступил перед депутатами муниципальной думы с докладом о работе городского транспорта. Попав в поле общественного внимания, Александр Черных вряд ли рассчитывал на пристальное внимание горожан к своей персоне — иначе наверняка бы подготовил официальную версию, объясняющую, как ему с судимостью удалось выбиться в руководители значительной для жизни города сферы.
Собственно, история с криминальным прошлым муниципального служащего была обнаружена и обнародована авторами Инстаграм-паблика nakhodka_tv, которые ссылаются, в свою очередь, на солидные столичные агентства РИА «Новости» и «Коммерсантъ». В одном из мартовских выпусков газеты за 2012 год была опубликована короткая заметка «Полицейский осуждён за мошенничество»: её героем стал бывший офицер полиции Находки Александр Черных. Дело расследовало следственное управление Следкома РФ по Приморскому краю с подачи краевого УФСБ РФ. Именно сотрудники ФСБ не дали недобросовестному полицейскому довести до конца преступный умысел: получить взятку в размере 60 тысяч долларов от местного жителя, которому сам офицер в 2011 году подбросил свёрток с якобы «наркотическим веществом». Подбросив «криминальную улику», полицейский тут же изобразил обнаружение странного вещества — и предложил ошарашенному гражданину замять дело в обмен на крупную сумму.
Тогда, десять лет назад, на скамью подсудимых в итоге сел Черных, а не жертва его преступных махинаций. Экс-полицейский был приговорён судом к 2 с половиной годам лишения свободы. Теперь же социальный лифт вновь вознёс недобросовестного бывшего стража порядка к высотам руководящих должностей города. У общественности и журналистов не осталось сомнений в том, что это именно тот самый Александр Черных. У мэра Находки ещё была возможность опровергнуть этот факт, но вместо этого начальник управления внешних коммуникаций Вера Валевич сначала избегала контактов с журналистами, а спустя несколько дней стала предлагать писать официальные запросы в адрес мэрии, на ответ по которым обычно отводится недельный срок. Очевидно, в команде Тимура Магинского так и не придумали, как объяснить назначение бывшего сидельца.