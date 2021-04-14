Тоннель, обнаруженный под центральной площадь Владивостока, изучат археологи

Как сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе администрации Владивостока, в связи с обнаружением инженерного сооружения, которое, предположительно, может быть частью дренажной системы, работы по строительству фонтана на центральной площади Владивостока временно приостановлены.

Такое решение было принято главой города Олегом Гуменюком совместно с Инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края. Сейчас на строительной площадке работают специалисты инспекции и археологи Дальневосточного федерального университета. По словам представителя подрядной организации, объект был обнаружен во время проведения работ по устройству котлована на глубине чуть более четырех метров. Историческая находка на месте строительных работ во Владивостоке. «В данный момент все работы остановлены. Сейчас здесь ведутся только штамповые испытания для определения несущей способности грунта. Предположительно, обнаруженное сооружение является частью старой ливневой канализации. При его осмотре было установлено, что у него нет ни входа, ни выхода, из чего можно сделать предположение, что другие его участки были разрушены ранее», — подчеркнул представитель подрядной организации Андрей Бабатов. Предположительно, обнаруженное сооружение является частью старой ливневой канализации Фото: vlc.ru Руководитель краевой инспекции по охране объектов культурного наследия Владимир Осецкий отметил, что сейчас рассматривается вопрос об установке археологического надзора на время проведения земляных работ. «О сооружении, которое обнаружено на месте строительных работ, известно мало. Делать какие-то скоропалительные выводы мы не будем. Для обследования территории строительства и обнаруженного инженерного сооружения на центральной площади инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края привлечен аттестованный Министерством культуры РФ эксперт в области историко-культурной экспертизы и специалист-археолог ДВФУ, имеющий действующее разрешение — открытый лист на проведение археологических работ на территории Владивостокского округа», — уточнил Владимир Осецкий.

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