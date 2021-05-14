Очередную незаконную рубку леса выявили в Приморье

На территории Кавалеровского лесничества в Приморском крае сотрудники межведомственной оперативной группы обнаружили незаконную вырубку лесных насаждений. Размер причинённого ущерба оценили почти в девять миллионов рублей.

В министерстве лесного и охотничьего хозяйства Приморья рассказали, что в рейде участвовали представители регионального УФСБ, УМВД и государственные лесные инспекторы. Члены оперативной группы отметили, что на участке незаконно вырубили 57 кубометров леса. «Размер причиненного ущерба составил 8,8 миллиона рублей. На месте преступления обнаружены специализированная лесозаготовительная техника (скидер) и нелегально заготовленная древесина. Материалы находятся в правоохранительных органах для возбуждения уголовного дела, устанавливаются обстоятельства совершения незаконной рубки», — рассказали специалисты. По словам экспертов, самой эффективной мерой борьбы с «чёрными лесорубами» является безвозвратное изъятие техники. С начала 2021 года в Приморье изъяли более 10 единиц техники.

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