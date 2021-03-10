В Спасском районе Приморья пресекли незаконную вырубку леса

В Спасском районе Приморья пресекли незаконную вырубку леса

Сегодня, 16:24ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
На территории Спасского района Приморского края задержали двух человек, которые занимались незаконной вырубкой леса. При задержании у подозреваемых изъяли трактор и 56 кубометров дубовой древесины, сообщили в правительстве региона.

В краевом минлесхозе рассказали, что обнаружить злоумышленников удалось, благодаря совместным действиям госинспекторов и сотрудников силовых служб, которые в этот момент проводили мероприятия против незаконной рубки лесных насаждений в Реттиховском лесничестве.

«Объем незаконной срубленной древесины дуба составил 56 кубических метров, причиненный ущерб — 24,4 миллиона рублей. На месте задержаны два лица, причастность которых устанавливается, обнаружен трактор, а также изъята незаконно заготовленная древесина дуба. Трактор и древесина вывезены для хранения в качестве вещественных доказательств совершения преступление. По указанному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело», — рассказали в министерстве.

В Приморье реализуется программа по декриминализации лесной отрасли и повышению эффективности мероприятий против «чёрных лесорубов».

Ранее «Золотой рог» сообщал, что несколько дней назад госинспекторы вместе с силовиками изъяли семь единиц спецтехники и 256 кубометров незаконно вырубленной древесины в Кавалеровском районе.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
ВладивостоклесБраконьерство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы