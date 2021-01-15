Снегопад в Приморье: Некоторые студенты ушли на «удаленку»

Снегопад в Приморье: Некоторые студенты ушли на «удаленку»

Сегодня, 14:42
Общество
Очередной циклон накрыл Приморье. Снегопад и ветер усиливаются. Дорожные службы в ночное время оперативно обработали все основные дороги и проезды противогололедными материалами. Однако уже сейчас 8-балльные пробки сковали столицу Дальнего Востока. Закрыты некоторые участки дорог.

На данный момент в состояние повышенной готовности приведены все службы жизнеобеспечения города. В связи с непогодой во Владивостоке развернут оперативный штаб. Основной удар снежного циклона, согласно прогнозам синоптиков, придется на юго-восточные территории Приморья. В частности, речь идет о Владивостоке, Артеме, Находке, Большом Камне, Фокино, Хасанском, Партизанском, Ольгинском районах, Лазовском округе.

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня снег усилится. Ожидается выпадение до 15 мм осадков с порывами ветра до 20 метров в секунду.

В этой связи власти региона просят работодателей отпускать сотрудников пораньше с работы.

К слову, Артемовский филиал Владивостокского базового медицинского колледжа в связи со сложной дорожной обстановкой отпустил некоторых своих студентов на удаленку, поскольку часть студентов добираются в филиал из Владивостока и других населенных пунктов, что сейчас крайне проблематично. Сегодняшние занятия решено проводить дистанционно.

В случае нештатной ситуации горожан просят сообщать об этом по телефону 112 или в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 2222-333.

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