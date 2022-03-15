В Приморье могут приехать свыше 1 300 беженцев из Донбасса

Правительство России распределило почти 96 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик по регионам России. Согласно постановлению, опубликованному 12 марта, в наш регион могут прибыть 1 350 человек.

В пресс-службе края сообщили, что будут развёрнуты 14 пунктов временного размещения — в гостиницах и домах отдыха во Владивостоке, Артёме, Арсеньеве, Уссурийске и Находке. ПВР рассчитаны от 27 до 330 человек. Пункты оснащены всем необходимым для нормальной жизни, кроме того, предусмотрено трёхразовое питание. Среди дальневосточных регионов у Приморья вторая по численности квота на беженцев после Бурятии. Напомним, во всех городах и районах края действуют пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Во Владивостоке он находится по адресу: ул. Фонтанная, 47. Туда можно принести: — продукты длительного хранения; — сезонную одежду для взрослых и детей; — сухое детское питание (молочное и безмолочное для детей в возрасте до трех лет); — пластиковую посуду, посуду для детей, в том числе пустышки и детские бутылочки; — товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров, впитывающие детские пеленки); — товары по уходу за лежачими пожилыми людьми (подгузники, пеленки, салфетки); — средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки); — канцелярские принадлежности для детей и игрушки (книги, раскраски). Все предметы должны быть новыми — в цельной упаковке, с этикетками, продукты питания — длительного срока хранения, с действительным сроком годности.

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