В Приморье могут приехать свыше 1 300 беженцев из Донбасса

В пресс-службе края сообщили, что будут развёрнуты 14 пунктов временного размещения — в гостиницах и домах отдыха во Владивостоке, Артёме, Арсеньеве, Уссурийске и Находке.
ПВР рассчитаны от 27 до 330 человек. Пункты оснащены всем необходимым для нормальной жизни, кроме того, предусмотрено трёхразовое питание.
Среди дальневосточных регионов у Приморья вторая по численности квота на беженцев после Бурятии.
Напомним, во всех городах и районах края действуют пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Во Владивостоке он находится по адресу: ул. Фонтанная, 47. Туда можно принести:
— продукты длительного хранения;
— сезонную одежду для взрослых и детей;
— сухое детское питание (молочное и безмолочное для детей в возрасте до трех лет);
— пластиковую посуду, посуду для детей, в том числе пустышки и детские бутылочки;
— товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров, впитывающие детские пеленки);
— товары по уходу за лежачими пожилыми людьми (подгузники, пеленки, салфетки);
— средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки);
— канцелярские принадлежности для детей и игрушки (книги, раскраски).
Все предметы должны быть новыми — в цельной упаковке, с этикетками, продукты питания — длительного срока хранения, с действительным сроком годности.