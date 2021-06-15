Приморье попало в число лучших регионов по вопросам решения проблемы обманутых дольщиков

Правительство Приморья, со ссылкой на «Светофор» сообщает, что всего в крае 122 объекта находятся в стадии строительства, 109 новостроек — в стадии строительства в соответствии с ЕИСЖС (Единая информационная система жилищного строительства).
«Проблемными» являются 13 объектов — это 11% от общего количества строящихся жилых объектов — решить проблему долгостроев должны до 2023 года.
В Корпорации развития Приморского края рассказали, что в период с 2019 по 2021 год в Приморье достроили и сдали в эксплуатацию 15 долгостроев — введены в эксплуатацию 168 тысяч квадратных метров жилья, восстановлены в правах более 2500 человек, произведена выплата компенсаций 160 дольщикам в размере 340 миллионов рублей.
По поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко, в регионе ведётся регулярная работа по предоставлению консультаций дольщикам до момента сдачи дома в эксплуатацию. При необходимости осуществляются контроль выполнения гарантийных работ подрядчика и поддержка в налаживании отношений дольщиков с управляющими компаниями.
Для решения проблемы долгостроев в Приморье разработаны пять механизмов, которые позволят привлечь финансирование для завершения строительства домов и выплаты компенсаций, организовать работу команды и ввести дома в эксплуатацию.
«В приоритете Правительства — создание благоприятной обстановки для жизни людей в Приморском крае, потому такая задача, как решение проблем обманутых дольщиков, является первоочередной. Была проведена огромная законотворческая работа: на региональном уровне разработан краевой закон № 465-кз „О содействии развитию жилищного строительства Приморского края“, на федеральном уровне действуют законы № 214-фз и № 218-фз, внесены изменения в краевой закон № 90-кз, в закон № 365-кз о единовременной выплате компенсаций. Также было принято решение о докапитализации Корпорации развития жилищного строительства Приморья», — рассказала гендиректор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю.
По ее словам, в данный момент завершается строительство домов в ЖК «Снеговая Падь» и десятилетнего долгостроя на улице Грибоедова, 46 во Владивостоке, долгостроя на Куйбышева–Горького–Лазо в Артеме. В процессе строительства — федеральный объект ЖСК «Остров», на стадии оформления документов и утверждения финансирования — дома на улице Пихтовая, 35, улице Иртышская, 24, улице Крестьянская, 94, улице Славянская, 17.
В 2021 году планируется сдать три долгостроя, а полностью решить проблему обманутых дольщиков в Приморье хотят до конца 2023 года.
Стоит отметить, что решение вопросов по введению в эксплуатацию объектов незавершенного долевого строительства — часть национального проекта «Жилье и городская среда». Его цель в Приморском крае — построить более трёх миллионов квадратных метров жилья до 2024 года.