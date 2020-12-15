Вакцина от COVID-19 поступила в медучреждения Владивостока, Находки и Уссурийска

Опыт центральных регионов и России в целом демонстрирует, что на первый этап вакцинации потребуется около часа. Сначала вакцинируемый заполнит подробную анкету, затем пройдет в кабинет терапевта, где у него измерят температуру, и узнают о его состоянии на данные момент. Далее — сама прививка, и после нее около получаса ожидания в комнате отдыха под присмотром врачей. Следующая их встреча состоится через 21 день, когда вакцинируемый придет вновь — поставить очередную прививку.