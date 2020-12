Вакцина от COVID-19 поступила в медучреждения Владивостока, Находки и Уссурийска

Вакцина против новой коронавирусной инфекции в рамках масштабной вакцинации доставлена во все регионы России, сообщил в понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Поручение президента выполнено и вакцины сегодня доставлены — партии для масштабной вакцинации — во все регионы России», — сказал министр на социальном онлайн-форуме «Единой России». «Более 18 тысяч волонтеров по всей стране помогают доставлять препараты для амбулаторных пациентов с новой коронавирусной инфекцией <…>. Вакцинация — тот путь, по которому мы должны идти и прервать череду распространения заболевания», — сказал глава Минздрава. Первая крупная партия в 500 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») от коронавируса поступила и в Приморье. Вакцину направили в пять медучреждений Владивостока, Находки и Уссурийска. В числе первых вакцинируются медицинские работники «красной» зоны госпиталей и поликлиник. Ожидается поступление в край еще 1100 доз вакцины для работников отдельных профессий из группы высокого риска. Отметим, что тестовая партия вакцины поступила в Приморье в сентябре этого года, тогда были привиты 42 медработника из «красной» зоны, которые находились под наблюдением в течение 30 дней. Вполне возможно, что субъекты федерации будут ориентироваться на опыт коллег. Так только в Москве к концу года предполагают открыть 100 центров вакцинации от коронавируса. Сделавшие прививку москвичи получат сертификат с отметками о двух инъекциях, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19. Опыт центральных регионов и России в целом демонстрирует, что на первый этап вакцинации потребуется около часа. Сначала вакцинируемый заполнит подробную анкету, затем пройдет в кабинет терапевта, где у него измерят температуру, и узнают о его состоянии на данные момент. Далее — сама прививка, и после нее около получаса ожидания в комнате отдыха под присмотром врачей. Следующая их встреча состоится через 21 день, когда вакцинируемый придет вновь — поставить очередную прививку. Пока вакцинация от коронавируса доступна только людям из основной группы риска. К ней относятся те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей по роду своей профессиональной деятельности .

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter