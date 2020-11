В Приморье поступила новая партия вакцины от гриппа

Вторая партия вакцины «Ультрикс», предназначенная для профилактики гриппа, поступила в Приморье. Люди, которые находятся в группе риска, смогут привиться в краевых поликлиниках, сообщили в правительстве региона.

В краевом минздраве отметили, что главная цель вакцинации от гриппа — предотвратить массовые, неконтролируемые вспышки заболевания, которые приведут к активному распространению инфекции. Привиться важно, прежде всего, для людей, входящих в группу риска — это маленькие дети, у которых только формируется иммунитет, пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом организма. У таких людей вирус гриппа протекает тяжело и часто сопровождается осложнениями. Поэтому важно вовремя вакцинироваться. «Ситуация с COVID-19 ясно дала понять: опасность находится рядом, и сочетание инфекционных заболеваний может привести к тяжелым последствиям», — сообщила глава отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава Приморья Евгения Шутка. В Приморье в осенне-зимний период растёт количество заболеваний гриппом и ОРВИ, а также COVID-19. За последние сутки в крае выявлено 230 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии заболели 19 616 человек. Не справились с инфекцией 205 пациентов.

