В Приморье поступила новая партия вакцины от гриппа

В Приморье в осенне-зимний период растёт количество заболеваний гриппом и ОРВИ, а также COVID-19. За последние сутки в крае выявлено 230 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии заболели 19 616 человек. Не справились с инфекцией 205 пациентов.