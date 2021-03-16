Приморским выпускникам помогут с трудоустройством

Его цель — поддержать нетрудоустроенных профессионалов до 30 лет, окончивших колледж или вуз менее двух лет назад. Вера Щербина стала главным идейным вдохновителем проекта. С победителями «пилотного» сезона она обсудила перспективу и эффективность данного механизма в решении кадрового вопроса.
«Мы заинтересованы и в том, чтобы внутри региона перенаправить специалистов из населенных пунктов, где нет работы для молодежи, в более перспективные, и в том, чтобы привлечь в Приморье ребят из других субъектов — чтобы они приезжали, создавали здесь семьи, оставались жить и работать на благо региона», — отметила первый замглавы края.
Как отметила Вера Щербина, проект будет развиваться. В 2021 году конкурс пройдет вновь — его условия будут размещены на странице департамента по делам молодежи Приморского края. Более того, принять в нем участие сможет еще большее количество выпускников.
«На практике видим необходимость усовершенствования проекта. Уже в этом году мы увеличили период участия выпускников — до трех лет с момента окончания колледжа или вуза. Таким образом, претендовать на трудоустройство с господдержкой смогут ребята, демобилизовавшиеся из армии. Также в этом году для поддержки молодых специалистов планируется расширить перечень направлений социально значимых и приоритетных для края отраслей. Планируем дополнить его строительной отраслью, ЖКХ и дорожным хозяйством», — обозначила она.