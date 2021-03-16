Приморским выпускникам помогут с трудоустройством

«Мы заинтересованы и в том, чтобы внутри региона перенаправить специалистов из населенных пунктов, где нет работы для молодежи, в более перспективные, и в том, чтобы привлечь в Приморье ребят из других субъектов — чтобы они приезжали, создавали здесь семьи, оставались жить и работать на благо региона», — отметила первый замглавы края.