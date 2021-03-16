Во Владивостоке выявлена сеть подпольных казино

Во Владивостоке выявлена сеть подпольных казино

Сегодня, 16:29ОбществоФото: Медиахолдинг1MiСеть игорных заведений работала в приморской столице почти три года
Четыре жителя Владивостока осуждены в приморской столице за незаконную организацию и проведение азартных игр в интернете. Организаторы подпольного казино получили условные сроки, сообщили в прокуратуре Приморья.

«Ленинский районный суд г. Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении 4 местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (пособничество в организации и проведении азартных игр)», — сообщается на сайте ведомства.

Суд установил, что в период с марта 2017 по январь 2020 года житель Владивостока организовал сесть подпольных казино с помещениями на Партизанском проспект, по улицам Верхнепортовой и Луговой. Помещения были оборудованы игровым оборудованием.

Чтобы увеличить доход, организатор привлёк к работе двух управляющих и разработал конспиративные правила, для незаметной работе казино.

С помощью специального программы посетители подпольной игорной зоны совершали виртуальные ставки, закупали специальную игровую валюту. Им предоставляли доступ к ресурсам с игровым контентом, который имитировал игровые алгоритмы.

По мере развития подпольного бизнеса, к команде казино привлекались новые люди, в том числе — родственники организаторов.

«Супруг одной из виновных привлекался для передачи инкассируемых денежных средств из игорных заведений, занимался поставкой продуктов и напитков, отпуск которых в розницу осуществлялся в игорных заведениях», — рассказали правоохранители.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ Приморья обнаружили и изъяли 24 системных блока, с помощью которых организовывались и проводились игры. Оперативникам удалось пресечь незаконную деятельность.

Во время суда четверо подсудимых раскаялись в содеянном и полностью признали вину.

Организатор подпольного казино получил 2 года 4 месяца лишения свободы условно, управляющие заведений — по 1 году 10 месяцев лишения свободы условно, пособнику — 1 год 6 месяцев лишения свободы условно.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
БизнесВладивостокпрокуратуразаконодательствоказиноподпольное казиноигорная зонакартырулетка
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы