Пользователей «Сбербанк онлайн» защитят от мошенников

«Киберзащите мы традиционно уделяем много внимания. Сегодня есть возможность внесения номеров мошенников в базу, чтобы она пополнялась. А в ближайшем времени мы планируем внедрить возможность услуги определения, кто звонит, чтобы на этом уровне бороться с кибермошенниками», — отметил Царёв.
По словам специалиста, услуга будет масштабирована уже в апреле. Будут установлены дополнительные алгоритмы по возможному вычислению противоправных действий.
Ведь мошенники на сегодняшний день научились маскировать свои номера под «банковские», и на вашем телефоне вполне может высветиться, например, всем известные «900» или «100». Самый главный совет: вешайте трубку и перезванивайте в банк самостоятельно.
Или новая схема: позвонивший «якобы менеджер» не просит у вас никаких цифр, а требует, чтобы вы немедленно приехали в банк, при этом, он вежливо узнаёт у вас, сколько именно займёт дорога до ближайшего отделения. Затем, когда вы уже в пути, вас переведут на другого менеджера и он расскажет страшную историю о том, что ваши деньги хотят забрать коррумпированные сотрудники банка замешанные в мошеннической схеме, и спаси их можно только одним способом. Нужно срочно перевести их на специальный «безопасный» счёт страховой компании.
«Данная схема, довольно опасна. Человек, уже знакомый с другими телефонными мошенничествами, сразу проникает доверием к «менеджеру», который не пытается узнать у него ни каких данных, а приглашает приехать в отделение банка. Плюс, эта «фишка» с сотрудниками якобы мошенниками. Многие из нас считают, что такое вполне может быть, и зачастую готовы поучаствовать в поимке злодеев. Всё это приводит к излишнему доверию звонящему. В итоге все забывают старое правило «Доверяй, но проверяй», — так новую схему «Золотому Рогу» прокомментировал приморский экономист Александр Киктенко.