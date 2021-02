Пользователей «Сбербанк онлайн» защитят от мошенников

Сбербанк с апреля 2021 года внедрит через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» услугу определения номеров входящих звонков от мошенников, рассказал журналистам зампредседателя правления кредитной организации Кирилл Царев.

«Киберзащите мы традиционно уделяем много внимания. Сегодня есть возможность внесения номеров мошенников в базу, чтобы она пополнялась. А в ближайшем времени мы планируем внедрить возможность услуги определения, кто звонит, чтобы на этом уровне бороться с кибермошенниками», — отметил Царёв. По словам специалиста, услуга будет масштабирована уже в апреле. Будут установлены дополнительные алгоритмы по возможному вычислению противоправных действий. Ведь мошенники на сегодняшний день научились маскировать свои номера под «банковские», и на вашем телефоне вполне может высветиться, например, всем известные «900» или «100». Самый главный совет: вешайте трубку и перезванивайте в банк самостоятельно. Или новая схема: позвонивший «якобы менеджер» не просит у вас никаких цифр, а требует, чтобы вы немедленно приехали в банк, при этом, он вежливо узнаёт у вас, сколько именно займёт дорога до ближайшего отделения. Затем, когда вы уже в пути, вас переведут на другого менеджера и он расскажет страшную историю о том, что ваши деньги хотят забрать коррумпированные сотрудники банка замешанные в мошеннической схеме, и спаси их можно только одним способом. Нужно срочно перевести их на специальный «безопасный» счёт страховой компании. «Данная схема, довольно опасна. Человек, уже знакомый с другими телефонными мошенничествами, сразу проникает доверием к «менеджеру», который не пытается узнать у него ни каких данных, а приглашает приехать в отделение банка. Плюс, эта «фишка» с сотрудниками якобы мошенниками. Многие из нас считают, что такое вполне может быть, и зачастую готовы поучаствовать в поимке злодеев. Всё это приводит к излишнему доверию звонящему. В итоге все забывают старое правило «Доверяй, но проверяй», — так новую схему «Золотому Рогу» прокомментировал приморский экономист Александр Киктенко.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter