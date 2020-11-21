О работе Сбербанка в Приморском крае в связи с режимом ЧС

О работе Сбербанка в Приморском крае в связи с режимом ЧС

Сегодня, 18:04
Общество
Photo: Сбербанк
В связи с введённым режимом ЧС в Приморском крае Сбербанк принимает все меры для того, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов.

В связи с погодными условиями и нестабильной работой электроэнергии и связи банк рекомендует уточнять актуальный график работы офисов и устройств самообслуживания на сайте банка, в Сбербанк Онлайн или по телефонам круглосуточной службы поддержки:900; 8 800 555-55-50 (звонки бесплатны).

Сбербанк в плановом режиме обеспечивает наличие наличных денежных средств в размере, соответствующем спросу населения, а также готов оперативно обеспечить потребности жителей края в наличных средствах в любом объёме в случае повышения спроса.

24х7 всем клиентам услуги банка доступны дистанционно в Сбербанк Онлайн без визита в офис. Клиенты в режиме онлайн могут переводить денежные средства клиентам Сбербанка и других банков, совершать международные переводы, оплачивать ЖКХ, связь и другие услуги, оформлять и погашать кредиты (в том числе и досрочно), проверять баланс, открывать и пополнять вклады, открывать дебетовые и кредитные карты и пользоваться ими сразу, не получая пластика, устанавливать и менять пин-код, подать заявку на ипотеку и сопровождать уже взятый ипотечный кредит, обменивать валюту и многое другое.

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