О работе Сбербанка в Приморском крае в связи с режимом ЧС

24х7 всем клиентам услуги банка доступны дистанционно в Сбербанк Онлайн без визита в офис. Клиенты в режиме онлайн могут переводить денежные средства клиентам Сбербанка и других банков, совершать международные переводы, оплачивать ЖКХ, связь и другие услуги, оформлять и погашать кредиты (в том числе и досрочно), проверять баланс, открывать и пополнять вклады, открывать дебетовые и кредитные карты и пользоваться ими сразу, не получая пластика, устанавливать и менять пин-код, подать заявку на ипотеку и сопровождать уже взятый ипотечный кредит, обменивать валюту и многое другое.