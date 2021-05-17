Новая рабочая неделя в Приморье начинается с хорошей погоды

Начало новой рабочей недели обещает устойчивые погодные условия — об этом сообщил Примгидромет. Так, гребень континентального антициклона будет действовать на территории края и обусловит тёплую погоду, без осадков.

В понедельник днём столбики термометров поднимутся до летних значений — температура воздуха на большей территории края от +20 до +26 градусов. Только на северо-восточном побережье будет холоднее — до +19 градусов. Во вторник в Приморье установится солнечная, тёплая, сухая погода. Гребень антициклона сместится в Японское море, западный ветер сменит направление на южное. В ночь на вторник температура понизится на 1-3 градуса, а вот днём, напротив — температура в континентальной части Приморья станет ещё выше. На побережье немного похолодает. В середине недели, как отмечают синоптики, антициклон уйдёт на восток — Приморье окажется в тёплом секторе хабаровского циклона. Возможны небольшие дожди, усиление южного ветра. Температура продолжит расти, местами воздух прогреется до +30 градусов. Температура на побережье — до +18. Во Владивостоке в начале недели ожидается теплая погода без осадков. В среду-четверг возможен небольшой дождь. Ночная температура воздуха в приморской столице в начале недели — от +9 до +11 градусов, днём — от +19 до +21. Далее, ночная температура останется в тех же значениях, а в дневные часы будет понижаться на 2-3 градуса. Стоит отметить, что в начале недели солнечное излучение в Приморье может быть опасным — индекс ультрафиолетового излучения во Владивостоке достигнет отметки 8, соответствующей высокому риску вреда для кожи и глаз. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «В ближайшие дни, до вторника, будет повышенный уровень ультрафиолетового излучения. Надо стремиться избегать нахождения в полуденные часы на солнце. Прикрывать одеждой с длинными рукавами руки или сомбреро носить», — заключил эксперт. Похожая ситуация ожидается и на юге Хабаровского края. Ультрафиолетовый индекс (УФИ) является международным стандартом для количественной оценки УФ, разработанным ВОЗ, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он предназначен для указания на потенциально возможные неблагоприятные последствия УФ-излучения для здоровья и стимулирования людей для своей защиты. Чем выше УФИ, тем больше потенциал для нанесения вреда коже и глазам и тем меньше время, необходимое для нанесения такого вреда. Защитные средства от солнца необходимо использовать при УФ-индексе, равном или превышающем 3. Высокому индексу соответствуют отметки 6-7, опасному — 8, экстремальному — 11.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter