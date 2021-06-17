Почти через век от своего основания Владивосток избавляется от статуса «закрытого города». В 2015 году объекты крепости переходят в собственность города. Достаточно тяжкий груз, ведь теперь необходимо содержать и следить за сохранением исторических памятников. Тогда же решили, что уместно будет сдавать объекты Владивостокской крепости в аренду предпринимателям, и отдать часть ответственности за объекты им. Однако для предпринимателей сделали ограничение, использовать наследие можно было строго установленной функции: организация музеев, офисов, складов, кафе или для проведения культурной, туристко-экскурсионной или спортивной деятельности. Йены для арендаторов разнились в зависимости от масштаба объекта. Кроме того, предполагалось, что как раз предприниматели и займутся реставрацией фортов, погребов и укреплений. Срок аренды ограничили пятью годами.