Школу в Лучегорске обновят за счет федеральной программы

Так, в этом учебном году «Точки роста» появятся сразу в 43 сельских школах края. Общий объем финансирования из бюджета на их открытие составил 67,5 миллионов рублей. Кроме того, все педагоги, работающие в центрах «Точка роста», проходят специальное обучение по использованию нового оборудования и внедрению соответствующих образовательных программ.