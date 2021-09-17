Школу в Лучегорске обновят за счет федеральной программы

Накануне глава региона посетил образовательное учреждение в рамках рабочей поездки в Пожарский район, сообщили в пресс-службе края. В школе учатся 780 ребят. По национальному проекту «Образование» здесь открыли центр образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста», где дети могут заниматься робототехникой, специальное оборудование позволяет проводить лабораторные работы по физике и химии.
При этом зимой в школе холодно, в спортзале давно пора заменить полы и отремонтировать крышу.
Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо сформировать сметы и в 2023 году получить средства на модернизацию помещения и замену системы отопления.
- Необходимые средства можно будет получить по федеральной программе капитального ремонта и строительства школ. Правительство Приморья, в свою очередь, поможет с благоустройством пришкольной территории, – заявил губернатор.
Отметим, в школах сельской местности и малых городах Приморья появляются свои «Точки роста». Это оснащенные всем необходимым современные лаборатории для углубленного изучения физики, химии, биологии, а также занятий робототехникой. Всего планируется открыть 411 таких точек до 2024 года.
Так, в этом учебном году «Точки роста» появятся сразу в 43 сельских школах края. Общий объем финансирования из бюджета на их открытие составил 67,5 миллионов рублей. Кроме того, все педагоги, работающие в центрах «Точка роста», проходят специальное обучение по использованию нового оборудования и внедрению соответствующих образовательных программ.
Напомним, в Приморье активно идет реализация государственной краевой программы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.