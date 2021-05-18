Приморцы могут получить двойные пенсии

Сотрудники бюджетных учреждений Приморья могут получить две пенсии — новую меру поддержки могут ввести в регионе для привлечения востребованных специалистов. Эта краевая программа должна предоставить дополнительную поддержку из негосударственных источников квалифицированным специалистам, сообщили в правительстве края.

Председатель правительства Приморья Вера Щербина отметила, что дополнительные способы поддержки бюджетников Приморья она лично обсудила с представителями негосударственного пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд». Специалисты обсудили механизмы сохранения кадров в важных для социально-экономического развития региона отраслях. Один из них — дополнительная пенсия из частных источников. «Фонд представил нам ряд интересных предложений, в частности, пенсионное страхование определенных категорий работников бюджетной сферы. Здесь возможны договорные отношения, отплата страховых взносов за наших сотрудников. Как это работает: мы платим 100 рублей, а фонд инвестирует эти деньги в свои проекты, дальше начисляет на них проценты. Когда дело дойдет до выплат, то размер дополнительной пенсии составит уже не 100 потраченным нами рублей, а гораздо большую сумму, с учетом ежегодной индексации. Таким образом, без средств краевого бюджета будет достигнуто повышение пенсий отдельным категориям», — рассказала Вера Щербина. Глава краевого правительства отметила, что проект еще предстоит разработать, но уже сейчас специалистам понятно, что воспользоваться мерой поддержки смогут не все категории бюджетников. Проект направлен на наиболее востребованных специалистов, которых необходимо привлечь к работе на территории Приморья, в частности, на медицинских работников. «Мы не можем себе позволить взять на себя обязательства пенсионного фонда для всех жителей Приморского края. Сейчас рассматривается вариант опробовать такую программу на тех специалистах, которых у нас не хватает в сельской местности. Это работники медицинской сферы, у нас по этому направлению острая нехватка кадров. Пока это только предложения, они будут досконально прорабатываться. Например, один из вариантов — таким образом сохранить тех медработников, которые трудятся сейчас, но в ближайшее время собрались уходить на пенсию. Проработав еще какое-то время, потом, в течение определенного периода, они смогли бы получать уже две пенсии — государственную и краевую», — сказала Вера Щербина. Еще один возможный вариант — привлечь медработников извне на подобных условиях, чтобы, проработав несколько лет в Приморье, они могли получать дополнительные средства. В данный момент правительство прорабатывает эти механизмы.

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