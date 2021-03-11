Дело о коррупции в Приморском океанариуме получило продолжение

Сергея Логинова. Менеджер был задержан с поличным сотрудниками ФСБ при получении от посредника взятки в размере 2 млн руб. При этом, по версии следствия, 30 марта 2020 года он получил такую же сумму «в качестве взятки за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения Приморского океанариума». Как полагают следователи, Логинов требовал выплаты «отката» от одного из подрядчиков, обслуживающего системы жизнеобеспечения океанариума в размере 10% от стоимости контракта. Директору инкриминируется получение взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).