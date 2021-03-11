Дело о коррупции в Приморском океанариуме получило продолжение

Дело о коррупции в Приморском океанариуме получило продолжение

Сегодня, 10:44ПроисшествияФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Директор научного учреждения был пойман на взятке
Как сообщили «Золотому Рогу» в прокуратуре Фрунзенского района Владивостока, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора Приморского океанариума Сергея Логинова.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в марте и июле 2020 года фигурант получил через посредника, уголовное дело в отношении которой уже находится в производстве суда, взятку в размере 4 млн рублей.

Денежные средства предназначались в целях беспрепятственного заключения и исполнения коммерческой организацией контракта на оказание услуг и обслуживанию программных систем жизнеобеспечения, необходимых для поддержания жизнеспособности содержащихся гидробионтов в здании Океанариума.

Общая цена контракта составляла более 89 млн рублей. По заранее достигнутой договоренности обвиняемый должен был получить 10% от его стоимости, однако дальнейшие преступные действия были пресечены правоохранителями.

Напомним, 8 июля прошлого года во Владивостоке задержан директор Приморского океанариума Сергей Логинов. Ему инкриминируется получение взяток в размере 4 млн руб. в качестве «отката» от одного из подрядчиков. Представители Национального научного центра морской биологии сообщили, что сами обратились в правоохранительные органы, после того как были вскрыты факты коррупции.

Сергея Логинова. Менеджер был задержан с поличным сотрудниками ФСБ при получении от посредника взятки в размере 2 млн руб. При этом, по версии следствия, 30 марта 2020 года он получил такую же сумму «в качестве взятки за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения Приморского океанариума». Как полагают следователи, Логинов требовал выплаты «отката» от одного из подрядчиков, обслуживающего системы жизнеобеспечения океанариума в размере 10% от стоимости контракта. Директору инкриминируется получение взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Первореченский районный суд г. Владивостока.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ВладивостокпрокуратураокеанариумкоррупцияВзятка
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы