Дело о коррупции в Приморском океанариуме получило продолжение

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).
По версии следствия, в марте и июле 2020 года фигурант получил через посредника, уголовное дело в отношении которой уже находится в производстве суда, взятку в размере 4 млн рублей.
Денежные средства предназначались в целях беспрепятственного заключения и исполнения коммерческой организацией контракта на оказание услуг и обслуживанию программных систем жизнеобеспечения, необходимых для поддержания жизнеспособности содержащихся гидробионтов в здании Океанариума.
Общая цена контракта составляла более 89 млн рублей. По заранее достигнутой договоренности обвиняемый должен был получить 10% от его стоимости, однако дальнейшие преступные действия были пресечены правоохранителями.
Напомним, 8 июля прошлого года во Владивостоке задержан директор Приморского океанариума Сергей Логинов. Ему инкриминируется получение взяток в размере 4 млн руб. в качестве «отката» от одного из подрядчиков. Представители Национального научного центра морской биологии сообщили, что сами обратились в правоохранительные органы, после того как были вскрыты факты коррупции.
Сергея Логинова. Менеджер был задержан с поличным сотрудниками ФСБ при получении от посредника взятки в размере 2 млн руб. При этом, по версии следствия, 30 марта 2020 года он получил такую же сумму «в качестве взятки за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения Приморского океанариума». Как полагают следователи, Логинов требовал выплаты «отката» от одного из подрядчиков, обслуживающего системы жизнеобеспечения океанариума в размере 10% от стоимости контракта. Директору инкриминируется получение взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Первореченский районный суд г. Владивостока.