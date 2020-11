При поддержке федерального центра в Приморье решат проблему долгостроев

Приморские власти заручились помощью федерального центра по вопросу достройки проблемных домов. С поддержкой Москвы уже в ближайшее время в трёх крупных городах Приморья будут сданы объекты, сообщили в правительстве региона.

В правительстве Приморья ответили, что предметом обсуждения стали дома во Владивостоке на улице Пихтовой, 35, в Уссурийске — на Крестьянской, 94, в Артёме — на Хасанской улице. Эксперты обсудили также проблемы со строительством ЖСК «Остров» на острове Русский во Владивостоке. Дом на Крестьянской в Уссурийске достроят первым с привлечением федеральных средств. Курировать проект будет УНО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края». По дому № 35 по улице Пихтовой во Владивостоке специалистами проведена оценка объекта и прав на земельный участок, оформлен пакет документов для заявки на федеральное финансирование. А вот документы по долгострою в Артёме уже почти готовы, благодаря активным действиям жильцов сделан реестр требований кредиторов. «До конца 2020 года постараемся закрыть реестр требований кредиторов. После чего, по согласованию с фондом, незамедлительно будет организовано заседание правления фонда и наблюдательного совета для принятия решения о финансировании мероприятий по завершению строительства дома», — заявил гендиректор УНО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края» Александр Подольский. По словам гендира, над процессом формирования документации установлен двойной контроль, чтобы быстро и правильно подать заявку в федеральный фонд. Кроме того, ДОМ.РФ предоставил приморскому фонду удалённый доступ к облачному хранилищу для оперативных правок в работе строек. «Ранее такой возможности не было, что приводило к снижению темпов подготовки пакета документов для передачи в Москву, отправке неполного пакета документов и, соответственно, к увеличению сроков рассмотрения заявлений, необходимости неоднократных исправлений. Теперь будет обеспечен двойной контроль перед отправкой документов в федеральный фонд», — отметил Подольский. Стоит отметить, что решение проблем обманутых дольщиков «сдвинулось с места» с началом работы Олега Кожемяко и его команды — по словам специалистов, губернатор держит проблему долгостроев на личном контроле. Глава региона и специалисты краевого правительства усилили работу с застройщиками в регионе и наладили диалог с Москвой, создав в Приморье специализированные структуры для помощи обманутым дольщикам. На сегодняшний день в регионе осталось решить проблемы 16 домов. Работу курирует региональный институт АО «Корпорация развития Приморского края». Финансированием объектов долевого строительства (ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д» № 1, № 4 и № 26, ЖК «Олимп» на Грибоедова, 46, два дома ЖК «Лайф» 1 этап, дом на Сахалинской, 4, а также на улице Лазо, 15/1, в Артеме) занимается «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края». Три вышеуказанных дома находятся на контроле УНО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края». Дома на Выгонной, 7 в Уссурийске, на Славянской, 17, и Иртышской, 24 во Владивостоке, на Куйбышева-Горького в Артёме и ЖК «Солнечная долина» в поселке Трудовое планируют достроить за счёт привлечения частных инвестиций. Девять домов на текущий момент достроены, 1300 дольщиков получили свои квартиры.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter