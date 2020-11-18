При поддержке федерального центра в Приморье решат проблему долгостроев

Стоит отметить, что решение проблем обманутых дольщиков «сдвинулось с места» с началом работы Олега Кожемяко и его команды — по словам специалистов, губернатор держит проблему долгостроев на личном контроле. Глава региона и специалисты краевого правительства усилили работу с застройщиками в регионе и наладили диалог с Москвой, создав в Приморье специализированные структуры для помощи обманутым дольщикам.