Дополнительные пункты для желающих поставить прививку от коронавируса открыты в Приморье

Как сообщила зампредседателя Правительства Приморья Анастасия Худченко, в край поступили две вакцины – «Эпиваккорона» и «Гаммковидвак».

Причем последняя, по уточненной инструкции, подходит и для людей старше 65 лет. В первую очередь прививают медперсонал, социальных работников. «Сейчас прорабатываем вопрос об увеличении количества прививочных пунктов, чтобы охватить как можно больше людей. Это позволит в конце марта-апреле вернуться к нормальной жизни», – подчеркнула министр. Губернатор подчеркнул, что главам муниципалитетов необходимо организовать эффективную работу с местными больницами, предприятиями для организации прививочной кампании на своих территориях. «Проработайте удобные графики для людей, особенно тех, у кого сменный режим работы. По ряду территорий мы видим, что не везде отлажено данное направление. Этим вопросом нужно заниматься уже сейчас», – заявил Олег Кожемяко. В целом, по словам Анастасии Худченко, наблюдается некоторая стабилизация ситуации по заболеваемости как коронавирусом, так и гриппом. Если такая тенденция сохранится и дальше, то в конце января часть коечного фонда можно будет вернуть для лечения других больных. Сейчас же занято 80% «ковидных» коек.

