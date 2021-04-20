Доступное образование, востребованные профессии, достойная зарплата

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ КОЛЛЕДЖ принимает на учебу в 2021 году граждан Российской Федерации, иностранных граждан, имеющих регистрацию в России, по программам среднего профессионального образования.

Набор ведется без вступительных испытаний на специальности: «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок». Принимаются юноши, окончившие 9, 10 и 11 классов. На 1-й курс со сроком обучения 3 года 10 месяцев принимаются лица, имеющие основное общее образование (9 — 10 классов). На 1-й курс со сроком обучения 2 года 10 месяцев принимаются лица, имеющие среднее общее (11 классов) или профессиональное образование. Прием документов с 1 июня по 15 августа 2021 года. Окончившие колледж получают диплом государственного образца, морские документы международного образца, имеют возможность трудоустроиться на командные должности в российские или иностранные судоходные компании. Работают заочное отделение, курсы повышения квалификации и тренажерной подготовки моряков. Адрес ВМК: 690013 г. Владивосток, ул. Каплунова, 7 Телефоны приемной комиссии (423) 265-82-97, 265-82-94 E-mail: priemcom@mail.ru, maritec@mail.ru, сайт: www. vladtech.ru, Мы в соцсетях: Вконтакте vk.com/public128723075; Instagram maritime_college_vl Лицензия № 102, серия 25П01 № 0000966. Свидетельство о государственной аккредитации № 106, серия 25А01 № 0000531.

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