Отдать швартовы: В Приморье открылась навигация маломерных судов

Отдать швартовы: В Приморье открылась навигация маломерных судов
Сегодня, 12:10ОбществоФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Уже можно пройтись по волнам, подышать морским воздухом
Распоряжение об этом было подписано главой региона Олегом Кожемяко.

«Погода в этом году благоволит, да ещё и рыбалка хорошая началась. Пошёл минтай. За ним пойдёт камбала. Поэтому открываем навигацию с 17 апреля. Уже можно пройтись по волнам, подышать морским воздухом», — заявлял перед открытием навигации губернатор края.

В министерстве по делам ГОЧС заявили, что во время навигации все судоводители должны неукоснительно соблюдать требования безопасности.

Также специалисты ведомства отметили, что выходить в воду акватории можно только тем судам, которые зарегистрированы в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю и прошедшим освидетельствование.

Напомним, что каждый судоводитель перед выходом в море должен обязательно проверить целостность судна и исправность его систем, а также укомплектовать его средствами связи и спасения.

В случае возникновения опасной ситуации необходимо звонить по единому телефону спасателей — 101.

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Приморье
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