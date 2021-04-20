Отдать швартовы: В Приморье открылась навигация маломерных судов

«Погода в этом году благоволит, да ещё и рыбалка хорошая началась. Пошёл минтай. За ним пойдёт камбала. Поэтому открываем навигацию с 17 апреля. Уже можно пройтись по волнам, подышать морским воздухом», — заявлял перед открытием навигации губернатор края.