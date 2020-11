Электричество, покойся с миром: обрушения ЛЭП на Морском кладбище оставили Чуркин без света

Причина отсутствия электроэнергии у жителей микрорайона Чуркин и Патрокл — обрушившиеся линии электропередач. Фотографии печально лежащих среди могил железных опор обошли соцсети Приморья. Как сообщили в ДРСК, сроки восстановления упавшего имущества пока не неизвестны.

На Морском кладбище среди могил мирно «покоятся» две линии электропередач. Из-за обрушение произошел обрыв провода длиной около километра. От этих ЛЭП запитан мирорайона Чуркин и Патрокл. Рельеф в месте аварии сложный — лес, сопки и могилы, подобраться сложно. Как обещают в ДРСК, ремонтные работы здесь запланированы. Правда, когда именно — не известно. Как подойдет очередь, отметил собеседник. Это самый конкретный ответ в нынешней ситуации. Как стало известно, для ликвидации последний циклона в Приморье переброшены дополнительные силы — из Хабаровска самолетом Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России в Приморский край направлены 50 военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России с необходимым оборудованием для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter