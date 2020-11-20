Электричество, покойся с миром: обрушения ЛЭП на Морском кладбище оставили Чуркин без света

Рельеф в месте аварии сложный — лес, сопки и могилы, подобраться сложно. Как обещают в ДРСК, ремонтные работы здесь запланированы. Правда, когда именно — не известно. Как подойдет очередь, отметил собеседник. Это самый конкретный ответ в нынешней ситуации.