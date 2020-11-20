В Артем экстренно возвращается электроэнергия и водоснабжение

В ближайшее время специалисты планируют восстановить подачу воды в жилые дома и социально важные объекты. Из всех 19 котельных, которые имеются в Артеме запущены в работу уже 12, остальные 7 постепенно подключаются. Чтобы тепло быстрее пришло к горожанам, над ликвидацией последствий работают бригады ОАО Артемовской электросетевой компании, общая численность которых составляет 55 человек. Также задействовано 22 машины спецтехники и сотрудники МЧС из Артема и Владивостока.