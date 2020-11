В Артем экстренно возвращается электроэнергия и водоснабжение

Холодная вода постепенно возвращается в дома жителей Артема. На данный момент продолжаются работы по подключению к электроэнергии жилого фонда и социально важных объектов. Об этом сообщает «Золотой Рог».

Как сообщили оперативные службы Артемовского ГО, на сегодняшний день водонасосная станция «Центральная» была переведена на вспомогательный источник питания, а на водонасосной станции «Новая» еще ведутся работы по подключению к электричеству. В ближайшее время специалисты планируют восстановить подачу воды в жилые дома и социально важные объекты. Из всех 19 котельных, которые имеются в Артеме запущены в работу уже 12, остальные 7 постепенно подключаются. Чтобы тепло быстрее пришло к горожанам, над ликвидацией последствий работают бригады ОАО Артемовской электросетевой компании, общая численность которых составляет 55 человек. Также задействовано 22 машины спецтехники и сотрудники МЧС из Артема и Владивостока. Около 20 спасателей из Артема и 35 из столицы Дальнего Востока помогают устранить порывы на электросетях. Также была усилена группировка аварийных бригад Дальневосточной распределительной сетевой компании в поселках Олений, Ясный и Кролевцы. Там от дождя и налипшего снега оборвались высоковольтные линии электропередач. Над устранением этих неполадок работают 25 человек и 2 спецмашины. Большое неудобство горожанам доставляют и повалившиеся деревья и ветки. С городских улиц их убирают сотрудники Управления благоустройства города Артема в количестве 20 человек. Так, еще в минувший четверг бригада расчистила улицы Интернациональная и участок от разворотного кольца по нечетной стороне улиц Фрунзе и Ульяновской от упавших деревьев. Сейчас крупные части стволов распиливаются и убираются с дорог и тротуаров.

