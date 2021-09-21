К «Пушкинской карте» в Приморье подключаются около десяти учреждений культуры

К «Пушкинской карте» в Приморье подключаются около десяти учреждений культуры
К «Пушкинской карте» в Приморье подключаются около десяти учреждений культуры
Сегодня, 12:45ОбществоФото: https://pixabay.com
В Приморье выпущено уже 8,5 тысяч «Пушкинских карт», сообщили в пресс-службе края. В региональном правительстве обсудили, как проходит реализация федерального проекта, инициированного президентом Владимиром Путиным и призванного повысить интерес молодежи к культурным мероприятиям.

По словам регионального министра культуры и архивного дела Елены Бронниковой, сейчас в программе «Пушкинская карта», участвуют Приморский краевой драматический театр молодежи, Приморский краевой театр кукол, Приморская краевая филармония и Музейно-выставочный центр Находки.

Кроме того, в рамках проекта работают федеральные учреждения — Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева и Приморская сцена Мариинского театра.

Завершают регистрацию и в ближайшее время начнут реализовывать продажу билетов мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» и Приморская государственная картинная галерея, а также ведущие муниципальные учреждения культуры.

— Активных учреждений-участников программы — на данный момент четыре. Еще около 10 учреждений культуры подключаются к проекту, настраивают оборудование и скоро смогут реализовывать билеты по программе, — уточнила Елена Бронникова.

«Пушкинская карта» — одна из важных составляющих реализации национального проекта «Культура». Обладателями «Пушкинской карты» смогут стать жители края в возрасте от 14 до 22 лет — учащиеся старших классов, вузов и колледжей. Это своего рода абонемент, который позволит обладателю посещать самые разные культурные мероприятия: концерты, спектакли, экскурсии. Главное условие — событие должно быть рекомендовано соответствующим экспертным советом.

Отметим, оформить Пушкинскую карту можно, зарегистрировавшись на Госуслугах и установив мобильное приложение «Госуслуги.Культура».

В этом году на каждую карту положат по 3 тысячи рублей — деньги получится тратить только на билеты на культурные мероприятия. В будущем номинал карты составит 5 тысяч рублей на календарный год.

— Обладатели карты могут приобрести билеты не только в том населенном пункте или регионе, в котором проживают, а по всей России — отметил директор программы «Пушкинская карта» и руководитель рабочей группы программы «Культура 360» Михаил Бабич.

Отметим, в регионе реализуется государственная краевая программа «Развитие культуры Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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