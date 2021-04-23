Приморские аграрии увеличили темпы посевной кампании почти в четыре раза

Приморские аграрии увеличили темпы посевной кампании почти в четыре раза
Приморские аграрии увеличили темпы посевной кампании почти в четыре раза
Сегодня, 16:23ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Приморские фермеры засеяли 25 тысяч гектаров ранних зерновых культур. По сравнению с прошлым годом темпы посевной кампании в 2021 году увеличились почти в четыре раза, сообщили в правительстве региона.

В краевом министерстве сельского хозяйства отметили, что быстрым темпам посева поспособствовала хорошая погода — посев ранних зерновых планируют завершить в благоприятные агротехнические сроки.

«На сегодняшний день посеяно 25 тысяч гектаров ранних зерновых — 78% от плана. В том числе овса — 12,4 тысячи гектаров, пшеницы — 6,9 тысячи, ячменя — 5,7 тысячи», — рассказали специалисты.

Кроме того, сельхозпроизводители Приморья уже начали сеять кукурузу — в Михайловском, Пограничном, Хорольском, Ханкайском районах засеяно 2,6 тысячи гектаров.

Стоит отметить, что всего в 2021 году в Приморье планируют засеять более 512 тысяч гектаров соей, кукурузой и ранними зерновыми.

Сюжеты:
Приморский край
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