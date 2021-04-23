Приморские аграрии увеличили темпы посевной кампании почти в четыре раза

В краевом министерстве сельского хозяйства отметили, что быстрым темпам посева поспособствовала хорошая погода — посев ранних зерновых планируют завершить в благоприятные агротехнические сроки.
«На сегодняшний день посеяно 25 тысяч гектаров ранних зерновых — 78% от плана. В том числе овса — 12,4 тысячи гектаров, пшеницы — 6,9 тысячи, ячменя — 5,7 тысячи», — рассказали специалисты.
Кроме того, сельхозпроизводители Приморья уже начали сеять кукурузу — в Михайловском, Пограничном, Хорольском, Ханкайском районах засеяно 2,6 тысячи гектаров.
Стоит отметить, что всего в 2021 году в Приморье планируют засеять более 512 тысяч гектаров соей, кукурузой и ранними зерновыми.