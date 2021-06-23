На электромобиле через всю Россию: «Дорога света Санкт-Петербург — Владивосток»

«Никто и не попробует поехать, если не будет инфраструктуры», — заявил Сергей, один из членов команды, освещающий событие в интернете.
Популярность электромобилей в мире растет постоянно. В Европе и США этот вид транспорта постепенно захватывает автомобильные рынки и сердца автолюбителей. Немного иначе обстоят дела в России.
Кроме стоимости электромобилей, россиян отпугивает и неразвитость инфраструктуры. Если расстояние от точки А до точки Б окажется больше, чем запас хода аккумулятора, водитель электрокара рискует остаться посреди трассы без возможности продолжить движение из-за отсутствия электрозарядной станции поблизости. Не добавляет энтузиазма и тот факт, что с 2022 года льгота на ввоз электромобилей в РФ будет отменена. Таможенная пошлина составит 15%.
Тем не менее, стоимость одного километра пробега на электрокаре существенно ниже, чем машины с ДВС. Цены на электричество в России одни из самых низких в мире. Владельцы электромобилей могут не вздрагивать каждый раз узнавая новости о подорожании бензина. Кроме того, несмотря на то, что производство электричества тоже не самый экологичный процесс, электрокары в городе не загрязняют атмосферу и не генерируют шум.
«На карте зарядных станций по всем доступным категориям и типам зарядных разъемов мы видим, что самые большие трудности у нас возникают в Сибири, особенно после Байкала. Но тут вступают в силу наши "суперспособности", мы эти самые зарядные станции и производим», — продолжил рассказывать Сергей.
Лидером команды стал Петр Молчанов. Он возглавляет небольшую питерскую компанию по производству зарядных станций из российских комплектующих. Доля импортных элементов в устройстве составляет всего 30 процентов.
Молчанов отметил, что в команде состоят энтузиасты, которые объединены одной идеей и верой в светлое будущее. По его словам, члены группы умеют программировать, работать с электроникой и мало смыслят в маркетинге.
«Делаем зарядные станции самостоятельно, никому не принадлежим, а главной движущей силой у нас это наши идеи и энтузиазм», — охарактеризовал своих коллег Сергей.
Старт «электромарафона» из культурной столицы РФ в дальневосточную состоялся 15 июня. За время своей поездки энтузиасты намерены посетить 25 городов. В 17 из них ребята установят зарядные станции для электромобилей собственного производства. Устройства зарядки потом будут доступны для всех, кто пожелает повторить их маршрут или просто живет в городе, где их установят. «Электрозаправки» появятся даже в маленьких городах. Основной принцип — равноудаленность станций по маршруту, который в команде называют Light Way или «Путь света».
Таким образом энтузиасты хотят привлечь внимание к развитию инфраструктуры для электромобилей, которая в России находится в зачаточном состоянии.
«Мы искренне хотим изменить транспортную отрасль как можно скорее, ведь воздух в городах уже практически непригоден для дыхания и именно это основная причина большинства болезней и снижения продолжительности жизни», — озвучил еще одну причину выдвинуться в путь лидер энтузиастов Петр Молчанов.
По плану, чтобы добраться до Владивостока потребуется 45 дней, с учетом остановок в городах на 1-2 дня.
Все необходимое оборудования для монтажных работ, а также сами зарядные станции едут в той же машине, что и члены команды. Три зарядки были загружены в багажник электромобиля, остальные 14 отправлены транспортными компаниями.
Всего в дорогу отправились три человека. За рулем Петр Молчанов. Установкой электрозарядных станций в городах занимается Александр. Также с ними едет видеооператор. По плану специалисты видеосъемки будут сменять друг-друга согласно графику в разных городах.
Участники электропробега утверждают, что заряжают свой автомобиль исключительно от зарядных станций собственного производства.
«Мы действительно организовали эту поездку за свои деньги, у нас нет спонсоров, которые оплатят нам все расходы, зарядные станции устанавливаем лично. Мы будем рады пообщаться [...]ответить на любые вопросы лично», — сообщил член команды.
Установка зарядок на местах будет проводиться по согласованию с властями. В городах следования энтузиасты планируют устраивать сходки автовладельцев электрокаров, круглые столы с администрацией городов, а также расчитывают на пристальное внимание со стороны местных СМИ. К своей инициативе они намерены привлечь как можно больше внимания.
Команда уже проехала Тулу, а во Владимире, Нижнем Новгороде и Чебоксарах поставили свои зарядные станции.
Кстати, Владивосток, Хабаровск, а также Иркутская область — самые «автоэлектрифицированные» субъекты в стране по данным за 2021 год самого популярного сайта по продаже автомобилей в России. Здесь доля продаж электрокаров составляет около 1%, тогда как в других городах этот показатель в два раза меньше.
По количеству электромобилей Приморье лидирует в общероссийском зачете. По данным 2020 года в стране насчитывалось почти 8 тысяч электрокаров. Из них 1138 (85%) — колесят по дорогам Приморского края. Самым популярным и доступным электромобилем стал Nissan Leaf. Средняя цена на такой подержанный электромобиль в регионе составляет чуть менее полумиллиона рублей.
«Электроколонки» в Приморье тоже есть. Еще в 2018 году, когда в крае насчитывалось не более 500 электрокаров, одна из крупнейших энергокомпаний страны установила по всему Владивостоку 10 зарядных станций.
Тем не менее, чтобы «заправиться» владельцу электромобиля совершенно не обязательно ехать на ближайшую «электрозаправку», как это приходится делать владельцам автомобилей с ДВС. Достаточно иметь электрифицированный гараж. В самых тяжелых случаях — удлинитель выброшенный из окна собственной квартиры до автомобиля.
По прогнозам группы экспертов ИГ «Петромаркет», россияне пересядут с «машин на бензине» в электрокары уже после 2050 года. Продажи автомобилей с ДВС, по подсчетам специалистов, упадут до нуля. Благодаря продвижению «зеленой энергетики» в Евросоюзе, электромобили станут более экологичны. А технический прогресс и увеличение объемов выпуска электрокаров сделают их существенно дешевле, особенно в сравнении с «машинами на бензине».
Настанет ли в России «будущее» через 30 лет или уже завтра — во многом зависит и от самих автолюбителей, их заинтересованности в более экологичном и дешевом транспорте, а также энтузиастов, вроде Петра Мовчана и его команды, которые собственными силами намерены проложить электромагистраль для электрокаров от Санкт-Петербурга до Владивостока. Возможно, благодаря этим стараниям, на проблему продвижения электротранспорта в России обратят внимание крупные спонсоры, ведь для развития инфраструктуры необходимо серьезное финансирование. А возможно вопросом заинтересуются даже власти России.