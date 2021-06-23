На электромобиле через всю Россию: «Дорога света Санкт-Петербург — Владивосток»

Тем не менее, стоимость одного километра пробега на электрокаре существенно ниже, чем машины с ДВС. Цены на электричество в России одни из самых низких в мире. Владельцы электромобилей могут не вздрагивать каждый раз узнавая новости о подорожании бензина. Кроме того, несмотря на то, что производство электричества тоже не самый экологичный процесс, электрокары в городе не загрязняют атмосферу и не генерируют шум.